USA-GP-Schock: Hamilton und Leclerc disqualifiziert

​Stunden nach dem Fallen der Zielflagge beim USA-GP gab es für Mercedes und Ferrari dicke Post der FIA-Regelhüter: Lewis Hamilton und Charles Leclerc sind disqualifiziert!

Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) sind vom Grossen Preis der USA disqualifiziert worden und daher ihre Ränge 2 und 6 los!

Die FIA-Kommissare Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Grossbritannien), Andrew Mallalieu (Barbados) und Felix Holter (Deutschland) hatten keine andere Wahl – der Mercedes des siebenfachen Weltmeisters Hamilton und des fünffachen GP-Siegers Leclerc sind bei der routinemässigen Prüfung nach einem Grand Prix durchgefallen.

Am Mercedes W14 des Engländers und am Ferrari SF-23 des Monegassen gab es den gleichen Disqualifikationsgrund: Die Bodenplatte an den Autos entsprach nicht dem technischen Reglement gemäss Artikel 3.5.9.

Hier wird im Regelwerk auf zwei Seiten und in 23 Abschnitten umschrieben, wie eine solche Bodenplatte beschaffen sein muss. Knackpunkt am Circuit of the Americas bei Austin (Texas): Die Platte muss über die ganze Fläche zehn Millimeter dick sein (mit einer Toleranz von 0,2 Millimetern), wenn sie neu ist, als akzeptabler Abschliff nach einem Einsatz gilt ein Millimeter.

Am Mercedes und am Ferrari waren die Platten aber abgewetzter, dies eine Folge der welligen Strecke und des zusätzlichen Einsatzes des Autos nach der GP-Quali in Sprint-Quali und im Sprint, dann im Rennen.



Da ein Formel-1-Rennwagen im Sprintformat nach dem freien Training unter so genannte Parc fermé-Bedingungen gestellt wird, also keine Teile mehr geändert werden dürfen, konnten Mercedes und Ferrari nichts tun, um etwas gegen den übermässigen Verschleiss der Platte zu unternehmen. Ausser, sie hätten ihn getauscht – was einen Start aus der Boxengasse erfordert hätte.



Gemäss FIA haben Mercedes und Ferrari das Urteil akzeptiert, es wird dagegen keine Einsprachen geben.



Der Schlamassel bedeutet, dass Lando Norris mit McLaren auf den zweiten Platz hochrückt und Carlos Sainz im Ferrari neu Dritter ist. Dahinter Pérez nun auf Rang 4, Russell Fünfter, Gasly Sechster, Stroll Siebter, Tsunoda Achter, Albon für Williams Neunter, und Logan Sargeant kommt durch den Ausschluss von Hamilton und Leclerc zu seinem ersten WM-Punkt!





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10