Hamilton disqualifiziert: Müssen Niederlage hinnehmen

Lewis Hamilton und Charles Leclerc sind nach dem USA-GP in Austin disqualifiziert worden. Wie reagieren die Verantwortlichen bei Mercedes?

Große Enttäuschung bei Mercedes! Wenige Stunden nach dem USA-GP stand fest: Der zweite Platz von Lewis Hamilton ist weg. Bei der technischen Nachkontrolle durch den Automobil-Weltverband FIA wurde der Unterboden als nicht regelkonform eingestuft.

«Die Bodenplatten [...] entsprechen nicht dem Artikel 3.5.9 des Technischen Reglements», hieß es in der Mitteilung zur Strafe. Dabei geht es um die Mindestdicke. Beide Teams gaben hohen Verschleiß als Grund an, doch die Rennkommissare stellten klar, dass «die Verantwortung beim Teilnehmer liegt, sicherzustellen, dass das Auto jederzeit während einer Veranstaltung den Vorschriften entspricht.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff zur Disqualifikation: «Was das Rennergebnis und die Disqualifikation angeht, so ist die Wahl des Setups an einem Sprint-Wochenende immer eine Herausforderung, wenn man nur eine Stunde Freies Training hat - und erst recht auf einer holprigen Strecke wie dem COTA und mit einem neuen Paket.»

Am Ende spiele das aber alles keine Rolle, so der Österreicher. «Andere haben richtig gemacht, wo was wir falsch gemacht haben, und die Regeln lassen keinen Spielraum. Wir müssen die Niederlage hinnehmen, daraus lernen und am nächsten Wochenende gestärkt zurückkommen.»

Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur des Formel-1-Rennstalls von Mercedes: «Leider ist das eine der Tücken des Sprintformats, bei dem uns nur eine Trainingsstunde vor dem Inkrafttreten der Parc Fermé Regeln zur Verfügung steht. Der Verzicht auf Runden mit der Rennbenzinmenge im FP1 in Kombination mit einer so holprigen Strecke und den Streckenabschnitten, über die die Fahrer während des Grand Prix fahren müssen, haben dazu beigetragen, dass der Verschleiß höher als erwartet ausfiel. Wir werden daraus lernen, aber auch das Positive aus dieser Erfahrung mitnehmen.»

Für Hamilton ist es «natürlich enttäuschend, nach dem Rennen disqualifiziert zu werden, aber das schmälert nicht die Fortschritte, die wir an diesem Wochenende erzielt haben». Der Brite schrammte nur knapp am Sieg vorbei und ist deshalb «positiv gestimmt».

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10