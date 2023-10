Max Verstappen: Buhrufe nach Sieg Ironie und Schande

Nach dem 50. Sieg seiner Karriere wurde Max Verstappen lautstark ausgebuht. Eine Ironie und eine Schande, wie der britische Guardian findet.

Nach dem USA-GP bestimmten zwei Dinge die Schlagzeilen: Die Pfiffe gegen Max Verstappen bei der Siegerehrung und die nachträgliche Disqualifikation von Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Vor allem das Verhalten einiger Fans sorgte für Kritik. «Es war eine Ironie des Schicksals, dass Max Verstappen ausgerechnet bei diesem Rennen inmitten einer überragenden Saison mit Buhrufen empfangen wurde, als er das Podest betrat. Es war eine Schande, denn er hatte es nicht verdient. Er gewann sein 50. Rennen unter in diesem Jahr noch nicht erlebten Druck», schrieb der Guardian.

ENGLAND

Guardian: Es war eine Ironie des Schicksals, dass Max Verstappen ausgerechnet bei diesem Rennen inmitten einer überragenden Saison mit Buhrufen empfangen wurde, als er das Podest betrat. Es war eine Schande, denn er hatte es nicht verdient. Er gewann sein 50. Rennen unter in diesem Jahr noch nicht erlebten Druck.

Telegraph: Lewis Hamilton wird disqualifiziert. Für den siebenmaligen britischen Weltmeister war es das umkämpfteste Rennen der Saison - und eines, das er seiner Meinung nach hätte gewinnen müssen, wenn Mercedes seine Strategie nicht verpfuscht hätte.

Mirror: Lewis Hamilton wird das Podium wegen seines illegalen Mercedes gestrichen. Max Verstappen wird lautstark ausgebuht.

Sun: Lew blew it! Lewis Hamilton wird sensationell vom US-Grand-Prix disqualifiziert, weil sein Auto in einer großen Kontroverse die Nachkontrolle nicht besteht.

FRANKREICH

L'Equipe: Verstappen, königliche 15. Als dreimaliger Weltmeister ist er der Mann, der (fast) jeden Sonntag gewinnt. Selbst, wenn er von weiter hinten startet.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Verstappen fährt ausnahmsweise nicht allein, sondern mit den Gegnern und hat dabei Spaß. Viel Lob für Lewis Hamilton, der sich wieder einmal als großartiger Pilot erweist.

Corriere dello Sport: 50 Mal Verstappen. Der Niederländer ist wirklich unbesiegbar. Red Bull hat das Rennen zwar nicht dominiert und wegen Problemen mit den Bremsen gelitten, Verstappen hielt jedoch gegen ein solides Mercedes-Team und McLaren stand.

Tuttosport: Verstappen feiert einen neuen Erfolg ohne große Mühe. In der Schlussphase bricht Charles Leclerc zusammen. Wieder eine Enttäuschung für ihn.

La Repubblica: Beim Rennen in den USA braucht Verstappen auch Geduld und Widerstandsfähigkeit, um beim heißen und windigen Rodeo in Austin die Oberhand zu behalten.

Corriere della Sera: Leclercs große Chance dauert nicht einmal 100 Meter. Während Verstappen ein halbes Rennen braucht, um wieder die Führung des Rennens zu übernehmen und sich seinen 50. Sieg in der Karriere zu sichern. Der Sieg ist nicht so leicht errungen wie zuletzt.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Max Verstappen wird trotz Problemen zum großen Mann im Lone Star State.

AD.nl: Der 15. Sieg in diesem Jahr und der 50. seiner Karriere unterstreichen, dass Max Verstappen für lange Zeit in den ewigen Bestenlisten stehen wird.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10