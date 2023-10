Glock: Buhrufe gegen Verstappen «absolutes No-Go»

Nach einem unterhaltsamen USA-GP waren die Buhrufe gegen Sieger Max Verstappen ein großes Thema. Sky-Experte Timo Glock verurteilt die Fan-Reaktionen scharf.

Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock hat die Buhrufe gegen Max Verstappen scharf kritisiert. Die Zuschauer beim USA-GP hatten ihren Unmut nach dem 50. Sieg des Niederländers kundgetan.

«Wieso Max Verstappen nach seinem Sieg in Austin ausgebuht wurde, ist für mich unverständlich», schrieb Glock in seiner Sky-Kolumne.

«Eventuell ist es auf die Thematik zwischen Sergio Perez und Red Bull zurückzuführen, aber damit hat Verstappen nicht ansatzweise etwas zu tun. Deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen», so Glock weiter.

Das sei schade für den Sport, weil Verstappen ein Ausnahmesportler sei, der eine unfassbare Leistung in diesem Jahr abgeliefert habe, so Glock: «Das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go, das sollte man nicht tun.»

Verstappen sieht die Buhrufe allerdings locker.

Auf die Frage von «Viaplay», ob die Buhrufe ärgerlich seien, antwortete Verstappen: «Nein, nein. Am Ende bin ich derjenige, der den Pokal mit nach Hause nimmt, also ist alles in Ordnung für mich!» Sagte er und lachte.

Am kommenden Wochenende dürfte es für Verstappen nicht gemütlicher werden, denn dann macht die Formel 1 Station in Mexiko, in der Heimat seines Teamkollegen Sergio Pérez also, der von Verstappen auch in dieser Saison sportlich einmal mehr düpiert wurde.

Auf die Frage, ob er einen feindseligeren Empfang auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez erwarte, zeigte sich Verstappen weiterhin entspannt: «Dann bin ich immer noch derjenige, der die Pokale nach Hause bringt.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10