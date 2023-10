Hülkenberg baff: Lauda, Mansell und Prost überholt

Nico Hülkenberg wird am kommenden Wochenende in Mexiko sein 200. Rennen in der Formel 1 absolvieren. Eine Statistik erwischt ihn auf dem falschen Fuß.

Nico Hülkenberg war komplett überrascht. Er hatte keine Ahnung, was Alain Prost, Nigel Mansell und Niki Lauda ab kommendem Sonntag gemeinsam haben. Die Antwort: Alle haben weniger Rennen in der Formel 1 absolviert als der Emmericher. Er fährt am Sonntag in Mexiko sein 200. Rennen.

Damit überholt er schlussendlich Prost, der wie Hülk aktuell bei 199 Rennen steht. Lauda und Mansell hatte er zuvor schon überholt.

«Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist natürlich nicht ganz fair, weil es früher weniger Rennen pro Saison gab. Aber nichtsdestotrotz ist das doch eine recht anschauliche Leistung. Für mich bedeuten 200 Rennen einfach, dass ich es bis dato also gar nicht so schlecht gemacht habe», sagte Hülkenberg dem SID.

Das Rezept, um so lange in der Motorsport-Königsklasse zu überleben? «Performance. Die Formel 1 ist ein extrem leistungsorientiertes Business, nicht immer, aber meistens werden danach die Sitze vergeben. Und ich glaube, dass ich in meiner Karriere oft überzeugende Argumente auf der Strecke geliefert habe.»

Dass er dabei in seiner Karriere, die ihn bereits 2010 in die Formel 1 führte, oft im Schatten der großen deutschen Fahrer wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Nico Rosberg stand, macht ihm nichts aus.

«Da ist einer, der lange dabei ist, aber eher im Mittelfeld rumschwimmt, nicht das große Thema. Hinten ist immer weniger Musik, aber ich habe damit kein Problem», sagte Hülkenberg.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10