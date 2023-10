Alpine baut weiter um: Ex-Ferrari-Mann Meignan kommt

Bei Alpine geht der personelle Umbau weiter. Wie der Rennstall bestätigte, wird Eric Meignan der neue neue Technische Direktor für die Leitung der Motorenabteilung.

Alpine hat Eric Meignan als neuen Technischen Direktor verpflichtet. «Wir können bestätigen, dass Eric Meignan dem Team als Technischer Direktor von Viry beigetreten», sagte ein Alpine-Sprecher formula1.com und fügte an: «Er bringt eine Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen mit und wird die Entwicklung der Alpine Power Unit beaufsichtigen, mit einem besonderen Fokus auf das Reglement 2026.»

Meignan ist ein erfahrener Mann, er war zuletzt dreieinhalb Jahre lang als Abteilungsleiter bei Ferrari in Maranello tätig. Zuvor arbeitete er vier Jahre für Mercedes High Performance Powertrains. Er ist bereits seit Anfang des Monats in der Motorenbasis von Alpine im Einsatz und wird an Interims-Teamchef Bruno Famin berichten.

Meignan ist die jüngste Personalie in einem mittelschweren Umbruch bei Alpine, der in diesem Jahr beim GP-Wochenende von Belgien seinen Höhepunkt fand. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer und Sportchef Alan Permane mussten nach dem Rennen ihren Hut nehmen, auch Techniker Pat Fry hatte sich verabschiedet, er ging zu Williams.

Bereits Anfang 2022 wurden Techniker Marcin Budkowski und Rennlegende Alain Prost als Sonderbotschafter verabschiedet. Im Juli 2023 wurde bereits Alpine-CEO Laurent Rossi zur Seite versetzt.

Die Leitung des GP-Rennstalls mit Pierre Gasly und Estebaban Ocon hat Bruno Famin inne, Vizepräsident von Alpine Motorsports. Übergangsmäßiger Sportchef ist Julian Rouse (Leiter der Fahrer-Akademie von Alpine), leitender Techniker Matt Harman.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10