Mexiko-GP im TV: Extreme Auswirkungen auf das Auto

Die Formel 1 fährt am Wochenende in Mexiko

Die Formel 1 reist von den USA nach Mexiko, wo am Wochenende bereits der nächste GP ansteht. Der Ort hat teilweise extreme Auswirkungen auf das Auto.

Die Formel 1 trägt am Wochenende bereits ihr nächstes Rennen aus. Von den USA geht es nach Mexiko. Zur Einstimmung haben wir einige Fakten und Infos zum Rennwochenende zusammengestellt.

Das Autódromo Hermanos Rodríguez ist die drittkürzeste Strecke im F1-Kalender 2023, nach Zandvoort und Monaco.

Die Strecke weist mit 811 Metern den längsten Weg von der Pole Position bis zur ersten Bremszone auf.



Mexiko-Stadt liegt auf über 2.200 Metern Höhe, was sich auf verschiedene Weise auf das Auto auswirkt.



Aufgrund der großen Höhe und der damit verbundenen geringen Luftdichte ist die Luft unglaublich dünn.



Der Umgebungsdruck ist mit 782mb der mit Abstand niedrigste der Saison.



Der Sauerstoffgehalt beträgt 78 % des Wertes auf Meereshöhe. Dies hat einen großen Einfluss auf die Aerodynamik und die Power Unit.



Die Power Unit hat aufgrund der dünnen Luft einen ordentlichen Leistungsabfall zu verzeichnen. Der Turbolader gleicht einen Teil des Leistungsverlusts aus, aber nicht alles, und muss viel härter arbeiten als unter normalen Bedingungen.



Aufgrund der Höhenlage fahren wir in Mexiko-Stadt mit einem High-Downforce-Paket, aber mit dem Abtriebsniveau von Monza.



Die Spitzengeschwindigkeiten gehören daher zu den höchsten der Saison und übersteigen in der Regel 350 km/h.



Das Autódromo Hermanos Rodríguez folgt noch immer weitgehend der ursprünglichen Streckenführung, die 1959 entworfen wurde.



Der Hauptunterschied besteht darin, dass die frühere, furchteinflößendere Version der Peraltada-Kurve halbiert wurde.



Der erste WM-Lauf fand 1963 auf dieser Strecke statt, bevor der Grand Prix nach 1970 wieder aus dem Rennkalender verschwand.



Zum zweiten Mal fuhr die F1 zwischen 1989 und 1992 auf der Strecke, bevor die Königklasse 2015 zurückkehrte. Beim Comeback gewann das Rennen Nico Rosberg für unser Team.



Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker; dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, SRF und ORF zusammengefasst.

Mexiko-GP im Fernsehen

Freitag, 27. Oktober

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2023

09.50 Uhr: Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2023

13.50 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Jessica Hawkins im AMR21

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Mexiko

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2023

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up: Das Motorsport Spezial

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

20.30 Uhr: Erstes Freies Training

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Herbert/Nürburgring 1999

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.40 Uhr: ORF1 – Highlights Erstes Freies Training

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

23.55 Uhr: ORF1 - Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

00.00 Uhr: Zweites Freies Training

Samstag, 28. Oktober

02.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

04.00 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Austin

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2017 in Mexiko

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2019 in Mexiko

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Jackie Stewart – Ikone der Formel 1

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Austin 2023 Wiederholung

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Freies Training

19.30 Uhr: Drittes Freies Training

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft…Mick Schumacher

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.50 Uhr: ORF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.35 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 29. Oktober

00.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

01.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

02.15 Uhr: Sky Sport F1 – Drittes Freies Training Wiederholung

03.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2023

03.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance – James Hunt

10.55 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Button/Kanada 2011

12.10 Uhr: Sky Sport F1 – Jackie Stewart – Ikone der Formel 1

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

20.25 Uhr: ORF1 – Vorberichte zum Grand Prix

20.20 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

20.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

20.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

21.00 Uhr: ORF1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

21.00 Uhr: Grosser Preis von Mexiko (71 Runden)

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.10 Uhr: ORF 1 – Motorhome

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.55 Uhr: ServusTV – Rennen Highlights