Steiner und das Haas-Update: Das Risiko eingegangen

Haas hat zuletzt beim Heimrennen in Austin ein großes Update an den Start gebracht. Teamchef Günther Steiner zieht ein erstes Fazit und blickt voraus.

Bei Haas waren die Erwartungen vor dem USA-GP groß. Denn der US-Rennstall hatte zum Heimrennen ein großes Update an den Start gebracht. Zuvor war Haas nach einem guten Saisonstart perfomancemäßig durchgereicht worden.

Doch trotz des verbesserten Autos (Seitenkästen, Motoverkleidung, Unterboden) war an dem Sprint-Wochenende nicht viel möglich, weshalb vor dem Rennen am Sonntag Umbauten am Heckflügel vorgenommen wurden.

Das Ergebnis: Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen starteten aus der Boxengasse. Mehr als die Plätze elf und 14 waren so aber nicht drin. Wie fällt das erste Fazit des Teamchefs aus?

«Es ist nicht so, dass wir einen schlechten Job gemacht haben, es war nur sehr eng, so ein großes Upgrade an den Start zu bringen», sagte Günther Steiner.

«Aber wir kannten das Risiko und sind es eingegangen, aber ich denke, wir wissen jetzt mit Sicherheit viel mehr als vorher. Und hoffentlich können wir das in Mexiko in Leistung umsetzen», so der Südtiroler weiter.

Er betonte, dass es noch zu früh sei, um das Potenzial des neuen Haas-Pakets richtig einzuschätzen. «Ich weiß noch nicht, wie gut es ist», sagte Steiner. «Zumindest konnten beide Fahrer heute einige Leute überholen, denn in den letzten fünf [Rennen] wurden wir nur überholt, und heute konnten wir wenigstens einige Leute überholen.»

«Sind wir gut genug? Nein. Wir müssen mehr aus uns herausholen. Zumindest bewegen wir uns in die richtige Richtung», so Steiner.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10