Verstappen pöbelt Lambiase an: Ordentliche Abreibung

Das Verhältnis zwischen Fahrer und Renningenieur ist essenziell. Max Verstappen und Gianpiero Lambiase haben eine spezielle Beziehung, sie sind «wie ein altes Ehepaar». Was für Unterhaltung sorgt.

Seit 2016 ist «GP», wie er auch genannt wird, der Mann an der Seite von Verstappen, seit 2022 ist er zudem der leitende Renningenieur des gesamten RBR-Teams.

In erster Linie ist er aber Verstappens Mann im Ohr, der erste Ansprechpartner, der «Mülleimer», auch verbaler Sparringpartner. Beide haben eine Chemie gefunden, eine Wellenlänge, die auf den ersten Blick seltsam anmutet, aber in ihrer Vielschichtigkeit passt.

Dass ein Fahrer seinen Renningenieur anpöbelt, ist gar nicht so ungewöhnlich, das kommt immer wieder vor. Bei Verstappen und Lambiase aber passiert es in schöner Regelmäßigkeit, und der Umgang beruht auf Gegenseitigkeit.

In Austin bekam Lambiase im Rennen sein Fett weg, wurde von Verstappen mehrfach aufgefordert, ihn in Ruhe zu lassen, da er sich in der Bremszone befinde, der Niederländer hatte in Austin sowieso sehr mit den Bremsen zu kämpfen. «Ich habe ihn freundlich gebeten, dann nicht mit mir zu sprechen. Ich habe 'bitte' gesagt», sagte Verstappen. Ob der Ton freundlich war, bleibt Ansichtssache.

Ex-Weltmeister Damon Hill hat Verständnis für Verstappens Situation während des Rennens. «Es ist in deinem Kopf», meinte Hill im F1 Nation-Podcast über die Probleme, die Verstappen hatte. «Es bringt Zweifel mit sich. Man weiß nicht, was als nächstes passieren wird.»

«Man weiß nicht, was passiert, wenn man auf das Bremspedal tritt, und im Hinterkopf denkt man: Es wird mich erwischen'. Also muss man wahrscheinlich sein maximales Potenzial ein wenig zurückschrauben, und dann fühlt man sich verwundbar, und ich glaube nicht, dass das eine schöne Art ist, Rennen zu fahren», so Hill.

«Für Max wäre das [die Bremsprobleme] ärgerlich gewesen, aber wenn er am Funk spricht, klingt er nicht halb so wütend. Er gibt GP [Gianpiero Lambiase], seinem armen Ingenieur, eine ordentliche Abreibung», stellte Hill fest.

Der FIA-Stewards-Vorsitzende Tim Mayer glaubt, «dass es Max einfach Spaß macht, seinen Ingenieur zu verarschen. Er hat etwas, das ihn [Lambiase] jedes Mal aufregt», so Mayer.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10