Max Verstappen: «Ich erwarte Gegenwehr in Mexiko»

Max Verstappen 2022 in Mexiko

​Das Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt ist ein gutes Pflaster für Weltmeister Max Verstappen: Hier hat er bereits vier Mal gewinnen können! «Ich freue mich auf die elektrisierende Atmosphäre.»

Auf keiner Rennstrecke hat Max Verstappen mehr Rennen gewonnen als im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt. Der Niederländer triumphierte in den Jahren 2017, 2018, 2021 und 2022.

Max sagt vor seinem 182. GP-Wochenende: «Wir reisen guter Dinge nach Mexiko. In den vergangenen zwei Jahren hatten wir beide Fahrer auf dem Siegerpodest (Sergio Pérez wurde jeweils Dritter, M.B.). Wir reden hier vom Heimrennen von Checo, also kann sich jeder vorstellen, was da los abgehen wird.»

«Die Atmosphäre ist wirklich elektrisierend, vor allem bei der Passage durchs Stadion, durch das Foro Sol.»

«Wegen der dünnen Luft sind die Autos in Sachen Kühlung an der Grenze, aber das Modell RB19 läuft in der Regel unter allen Bedingungen klaglos.»

«Wir haben zwei Sprints hinter uns, in Katar und in Texas, und ich bin froh, dass wir wieder ein Wochenende im normalen Ablauf haben.»



«Wenn ich das Geschehen von Austin als Grundlage nehmen, dann müssen wir uns auf einen harten Kampf vorbereiten. Unser Ziel bleibt das Gleiche – das Beste aus den Möglichkeiten machen, idealerweise bedeutet dies einen Sieg.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10