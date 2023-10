Daniel Ricciardo über Mexiko: «Da ist Geduld gefragt»

Daniel Ricciardo gab in Austin sein Formel-1-Comeback, das nicht nach Wunsch ausfiel. Dennoch glaubt der Australier, dass er in Mexiko die Chance hat, seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr einzufahren.

Das Rennen von Austin war der erst dritte Einsatz von Daniel Ricciardo in diesem Jahr. Erst in Ungarn kehrte er in die Formel-1-Startaufstellung zurück, als Nachfolger für Nyck de Vries, der in den ersten zehn Grands Prix des Jahres nicht überzeugen konnte. Ricciardo wurde auf dem Hungaroring Dreizehnter, beim darauffolgenden Rennen in Belgien kam er als Sechzehnter ins Ziel.

Danach verletzte er sich im Training von Zandvoort und musste deshalb eine Verletzungspause einlegen, während der er fünf Rennwochenenden verpasste. Erst in der vergangenen Woche in Austin gab der fröhliche Australier sein Comeback, das aber schwieriger als erhofft ausfiel. Ricciardo kreuzte die Ziellinie auf Position 15.

Rückblickend erklärt der 34-Jährige: «Es war ein tolles Gefühl, zum ersten Mal seit Ende August wieder ein Rennen zu fahren, vor allem auf einer Strecke und in einer Stadt, die ich sehr mag. Es war gut zu sehen, dass ich nach dem Unfall körperlich wieder bereit war. Ich habe die ganze Erfahrung genossen, auch wenn es auf der Strecke nicht immer reibungslos lief, vor allem im Rennen, als ich mir einen Schaden am Auto zuzog, der meine Aerodynamik stark beeinträchtigte.»

Dennoch blickt Ricciardo optimistisch auf die restliche Saison: «Im Grossen und Ganzen bin ich zuversichtlich, dass wir in den verbleibenden Rennen auf Punktejagd gehen können.» Über das anstehende Kräftemessen in Mexiko sagt er: «Die Strecke ist einzigartig. Der Grip ist hier wegen der Höhenlage so gering, und normalerweise ist es eine Strecke, auf der man nie ein perfektes Auto haben wird. Man muss sich also mit dem begnügen, was man hat, und da ist Geduld gefragt.»

«Ich mag diese Piste und der Rundkurs bietet, ähnlich wie Austin, einzigartige Herausforderungen. Und wenn man diese richtig hinbekommt, kann man eine Menge Zeit gewinnen», weiss der achtfache GP-Sieger, der auch berichtet: «Der erste Sektor ist sehr schnell, aber wenn man in den nächsten Teil kommt muss man über die Randsteine brettern. Dabei darfst du nicht übertreiben, denn das kann deine Rundenzeit zerstören, und wenn du zu zaghaft vorgehst, lässt du Zeit liegen. Dieser Abschnitt ist also wirklich knifflig. Auch wenn man im dritten Gang langsam fährt, ist es wirklich schwer, diesen Teil der Strecke Runde für Runde richtig hinzubekommen.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10