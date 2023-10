Ferrari-Nachwuchs: Sechs Kandidaten auf dem Prüfstand

Während die Formel-1-Stars in Mexiko die 19. WM-Runde austragen, müssen sechs Rennfahrer-Talente in Maranello ihr Können unter Beweis stellen, um einen begehrten Platz in der Ferrari Driver Academy zu ergattern.

Die Ferrari Driver Academy wurde 2009 ins Leben gerufen, um neue Rennfahrer-Talente zu finden und zu fördern, und das taten die Italiener mit Erfolg, wie etwa Charles Leclerc beweist. Der monegassische GP-Star gehörte einst selbst zum Nachwuchskader des ältesten GP-Rennstalls der Welt.

Erst zum vierten Mal führt die Scuderia die jährlich stattfindende, weltweite Talentsichtung durch, bei der in diesem Jahr sechs Talente auserkoren wurden, die sich alle für einen Platz im Nachwuchsprogramm von Ferrari empfehlen wollen.

In dieser Woche werden René Lammers (Sohn des ehemaligen GP-Piloten Jan Lammers), Emanuele Olivieri, William Go, Enzo Yeh, Pedro Clerot und Pedro Juan Moreno sowohl auf als auch neben der Strecke überzeugen müssen, um im nächsten Jahr zur Ferrari Driver Academy zu gehören.

Neben Tests, in denen ihre körperliche und mentale Verfassung bewertet werden, werden sie sich auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano auch am Steuer eines Formel-4-Autos beweisen müssen.

Die Ingenieure, die mit den Nachwuchsfahrern zusammenarbeiten, werden danach einen Sieger wählen, der Teil der Ferrari Driver Academy werden wird. Dabei spielt nicht nur der pure Speed eine Rolle, sondern auch die Fähigkeit, schnell zu lernen und eine gute Leistungskurve hinzubekommen.

Die Auswertung wird mehrere Tage in Anspruch nehmen, erst dann wissen die jungen Kandidaten, ob sie es geschafft haben, in die Fussstapfen von Leclerc und Co. zu treten.

Marco Matassa, der die Ferrari Driver Academy leitet, sagt: «Wir freuen uns, die Türen unseres Hauptsitzes für diese vielversprechenden jungen Talente zu öffnen, und wünschen ihnen alles Gute. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen würdigen Kandidaten finden werden, der sich in die Reihe von Oliver Bearman, Rafael Camara und Tuukka Taponen einreihen kann.»

