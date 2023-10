Carlos Sainz krank, Ferrari nicht alarmiert

Der Spanier Carlos Sainz fehlte am Donnerstag im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez. Der zweifache GP-Sieger fühlt sich unwohl, soll gemäss Ferrari aber am Freitag fahren können.

Carlos Sainz verbringt den Donnerstag in Mexiko im Hotel. Ferrari bestätigte, dass sich der Madrilene nicht wohl fühle, aber dass er am Freitag wie geplant im Auto sitzen werde. Alle Medienrunden mit dem Spanier wurden gestrichen.

In den USA hat Sainz über seine Zukunft gesprochen. Der Sieger von Silverstone 2022 und Singapur 2023 hat mehrfach betont, dass er bei Ferrari bleiben wolle: «Ich bin glücklich bei Ferrari, ich vertraue dem Team, und ich sehe, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen.»

«Ich spüre auch, dass Ferrari mit mir zufrieden ist. Ich sehe mich nicht unter Druck. Ich glaube nicht, dass die Vertragsverhandlungen ein grosses Problem sein werden, und ich gehe davon aus, dass wir im kommenden Winter den Vertrag vorzeitig verlängern.»

Das gegenwärtige Abkommen zwischen Carlos Sainz und Ferrari läuft Ende 2024 aus.



Sainz über sein Formel-1-Jahr: «Ich zeige eine anständige Saison. Klar hatten wir uns im vergangenen Winter mehr ausgerechnet, aber wir haben im Laufe der Saison grosse Fortschritte erzielt, und als es drauf ankam, waren wir in Singapur bereit. So muss es weitergehen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10