Fernando Alonso (Aston Martin): «Das tut sehr weh»

​Aston Martin-Star Fernando Alonso (42) ärgert sich noch immer, dass er beim Grossen Preis der USA aufgeben musste. «Das tut sehr weh, denn wir lagen auf Punktekurs, es war ein gutes Rennen.»

Stunden nach dem Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) stand fest: Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) fliegen aus der Wertung – die Bodenplatte ihrer Rennwagen war übermässig abgenutzt.

Damit rutschte Aston Martin-Fahrer Lance Stroll um zwei Ränge vor und wurde Siebter. Die Frage ist: Wo wäre Fernando Alonso gelandet?

Der zweifache Formel-1-Champion ärgert sich im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez noch immer über seinen Ausfall in Texas. «Das tut sehr weh, denn wir lagen auf Punktekurs, es war ein gutes Rennen.»

Nach einem verpatzten Training war Fernando aus der Boxengasse losgefahren und arbeitete sich Platz um Platz vor. «Ich konnte einen tollen Rhythmus fahren, ich wäre mindestens Sechster geworden.»



Alonso musste wegen eines beschädigten Bodens an seinem Rennwagen aufgeben. «Es ist mir nicht ganz klar, wie diese Beschädigung entstanden ist.»



«Wichtig ist hier in Mexiko, dass wir mit den jüngsten Verbesserungen mehr Zeit haben. In Texas gab es ja nur 60 Minuten freies Training, dann ging es schon in die Qualifikation für den Grand Prix. Ich verspreche mir davon, dass wir hier mehr aus unseren Möglichkeiten machen. An einem normalen Wochenende sollten wir mehr aus dem Wagen holen können.»



«Die Atmosphäre hier ist unvergleichlich: Ich hatte einen Auftritt für Hugo Boss in einem Einkaufszentrum, und 4000 Leute kamen!»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10