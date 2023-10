Oliver Bearman: «Versuche, nicht im Weg zu sein»

Ferrari-Nachwuchshoffnung Oliver Bearman darf in Mexiko und in Abu Dhabi im Haas-Renner die ersten freien Trainings bestreiten. Der Teenager aus Grossbritannien erklärt, wie er sich auf diese Einsätze vorbereitet hat.

Oliver Bearman darf sich freuen: Der erst 18-jährige Brite wird an diesem Wochenende im Haas-Auto das erste freie Training in Mexiko bestreiten. Damit ist der der jüngste Rennfahrer seines Landes, der an einem Rennwochenende der Vierrad-Königsklasse teilnehmen darf. «Das ist natürlich aufregend und ich freue mich sehr, dass ich meinen Traum erfüllen darf, in einem Formel-1-Auto auszurücken», sagt der Formel-2-Pilot dazu.

«Es wird überwältigend sein, mit den Formel-1-Fahrern auszurücken, denen ich in den letzten Jahren zugeschaut habe. Der Gedanke, mit Leuten wie Lewis Hamilton und Fernando Alonso auf der Strecke zu sein, ist auch etwas beängstigend. Ich versuche, nicht im Weg zu sein. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich denke, sobald ich auf der Strecke bin, wird es sich wie gewohnt anfühlen und ich werde nicht mehr darüber nachdenken», ergänzt Bearman, der sich gut auf die Einsätze vorbereitet hat.

«In erster Linie habe ich an meiner Fitness gearbeitet, dabei stand der Oberkörper im Fokus, denn der Schritt von der Formel 2 zur Formel 1 ist gerade mit Blick auf den Nacken ziemlich gross. In Mexiko haben wir viele harte Bremszonen, darauf haben wir uns am meisten konzentriert. Ich habe mir frühere Mexiko-Sessions angeschaut und beobachtet, wie sich die Streckenverhältnisse verändern», schildert der Ferrari-Junior.

«Ich habe auch im Simulator versucht, ein Gefühl für das Auto aufzubauen und mich mit dem Lenkrad vertraut zu machen, das sich auch ziemlich von jenem im Formel-2-Auto unterscheidet. Ausserdem habe ich einen Test in Fiorano in einem alten Formel-1-Renner absolviert. Es war schön, den Speed und die g-Kräfte kennenzulernen, damit der Einsatz in Mexiko kein allzu grosser Schock wird», fügt Bearman an

