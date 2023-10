Hamilton-Disqualifikation: Mercedes zu aggressiv? 27.10.2023 - 14:00 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Lewis Hamilton war in Austin mit geringer Bodenfreiheit unterwegs © Red Bull Content Pool Champion Max Verstappen ist sich sicher: Mercedes wählte in Austin einen zu aggressiven Ansatz beim Set-up Zurück Weiter

Dass Lewis Hamilton vom GP in Austin disqualifiziert wurde, lag an der Bodenfreiheit, die Mercedes gewählt hat, ist Max Verstappen überzeugt. Die Gegner waren in dieser Hinsicht zu aggressiv, ist er sich sicher.