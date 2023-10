Lewis Hamilton: «Da haben wir die besten Chancen»

Das Mercedes-Team hat in diesem Jahr noch keinen Grand Prix gewonnen. Das könnte sich in den letzten vier Rennen noch ändern. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton erklärt, wo sein Team die besten Sieg-Chancen hat.

Die Überlegenheit von Red Bull Racing in diesem Jahr ist mit Blick auf die WM-Tabelle offensichtlich. Das Team des dreifachen Champions Max Verstappen hat in diesem Jahr schon mehr als doppelt so viele Punkte wie der erste Verfolger Mercedes gesammelt. Bis auf den Grand Prix von Singapur, den Carlos Sainz für sich entschied, hat das Team aus Milton Keynes sämtliche GP-Siege eingefahren.

Mercedes läuft hingegen Gefahr, die erste sieglose Saison seit 2011 zu erleben. Doch noch bleiben dem Werksteam vier Rennen, um den begehrten ersten Platz zu erzielen. Im vergangenen Jahr brachte George Russell in Brasilien die Erlösung für die Mannschaft von Teamchef Toto Wolff. Das Rennen in Interlagos bietet gemäss Lewis Hamilton auch eine der beiden grossen Chancen auf einen GP-Triumph für die Marke mit dem Stern.

Eine weitere Chance wittert der siebenfache Weltmeister beim anstehenden GP in Mexiko. «Es ist natürlich immer schwierig zu sagen: ‚Hey, hier oder da werden wir gut sein», räumt Hamilton im Fahrerlager von Mexiko ein. «Wir konnten einen Fortschritt erzielen, aber ich kann nicht vorhersagen, bei welchem der verbleibenden vier Rennen wir näher dran sein werden.»

«Aber im vergangenen Jahr waren wir hier nah dran, deshalb hoffen ich, dass es diesmal auch so sein wird und wir stark genug sind, dass es reicht. Wenn wir an diesem Wochenende die Strategie gut hinbekommen, können wir Red Bull Racing vielleicht herausfordern», hofft der 103-fache GP-Sieger, der beim jüngsten Kräftemessen in Austin nah an Leader Verstappen herankam, nach dem Rennen aber wegen einer zu stark abgewetzten Bodenplatte disqualifiziert wurde.

«Brasilien war im vergangenen Jahr ein sehr gutes Pflaster für uns», ergänzt der aktuelle WM-Dritte. «Wenn wir dort auch näher dran sind, dann haben wir gleich zwei sehr starke Rennen vor uns. In Abu Dhabi wird der Abstand wieder grösser sein, denke ich. Deshalb denke ich, dass wir bei den nächsten beiden Rennen die besten Chancen auf einen Sieg haben werden.»

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10