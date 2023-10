Austin-Disqualifikationen: Kritik an Sprint-Format

Die Disqualifikationen von Austin sind auch im Fahrerlager von Mexiko das grosse Thema. Die GP-Stars sind sich einig: Das Sprint-Format macht es schwierig, die richtigen Entscheidungen bei der Bodenfreiheit zu treffen.

Für Lewis Hamilton und Charles Leclerc gab es nach dem GP in Austin dicke Post von der FIA: Die beiden GP-Stars wurden nachträglich von der Wertung ausgeschlossen, weil ihre Autos nicht den Regeln entsprachen und deshalb als illegal eingestuft wurden. Das lag an der Bodenplatte, die nach dem Wochenende auf der texanischen Strecke mit den vielen Bodenwellen zu abgewetzt war und nicht mehr die erforderlichen Mindestmasse aufwies.

Der Mercedes-Star ärgerte sich: «Diese Bodenplatte hat doch mit der Leistungsfähigkeit des Autos überhaupt nichts zu tun. Klar versuchen alle, mit so wenig Bodenabstand als möglich zu fahren – weil dann der Abtrieb am nachhaltigsten wirkt.» Und er betonte: «Ich hätte das anders gelöst. Jeder wusste, wie wellig die Bahn ist und dass die Platten abwetzen. Also hätte ich allen Wettbewerbern erlaubt, nach dem Sprint eine neue Platte zu montieren.»

Auch seine Kollegen verweisen auf die Bodenwellen und das Sprint-Format, das die Teams zwingt, die Abstimmung der Fahrzeuge für das restliche Wochenende bereits nach dem einzigen freien Training festzulegen. «Wegen des Sprint-Formats drehst du im ersten Training etwa 15 Runden und hast dabei ziemlich wenig Sprit an Bord», sagt etwa Pierre Gasly.

Der Alpine-Pilot schlägt in die gleiche Kerbe wie Hamilton: «Danach musst du einschätzen, was bei den folgenden Runden in den beiden Qualifyings, dem Sprint und dem ganzen Rennen passiert. Da musst du quasi blind entscheiden, denn du hast nur wenige Informationen. Vielleicht kann man die Lage verbessern, indem man uns mehr Zeit gibt, das Set-up bei Bedarf anzupassen.»

Williams-Pilot Alex Albon stimmt ihm zu: «Wie Pierre sagt, stehen den Teams nur wenige Daten aus dem ersten Training zur Verfügung, um die Bodenfreiheit des Autos für das restliche Wochenende festzulegen. Es bleibt nicht einmal genug Zeit, um die Autos im ersten Training aufzutanken, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sie sein müssen.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10