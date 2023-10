Sergio Pérez zu Max Verstappen: «Alles aufgebauscht»

Max Verstappen und Sergio Pérez in Mexiko

​Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez sagt in Mexiko: «Kein Wochenende ist wichtiger als dieses hier.» Vor dem Heimrennen spricht der sechsfache GP-Sieger über die Rivalität mit Max Verstappen.

Die FIA propagiert im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt eine Aktion für fairen Sport. Slogan: Racepect (eine Wortverschmelzung aus Race und Respect) – was auf der Rennstrecke passiert, bleibt auf der Rennstrecke.

Das ist unter den Formel-1-Fans vor allem auf den sozialen Netzwerken nicht immer so. Übergriffiges Verhalten ist an der Tagesordnung, auch seitens Anhänger der Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez.

Pérez hat an seinem Heim-GP-Wochenende ausführlich über die Team-interne Rivalität zum Niederländer gesprochen. «Checo» Pérez sagt: «Wir sind Sportler und treten für das gleiche Team an. Natürlich willst du deinen Stallgefährten schlagen. Aber die Medien versuchen immer, daraus eine Rivalität zu konstruieren, die über die Strecken hinausgeht und die es so gar nicht gibt.»

Die Schlagzeilen in den mexikanischen Tageszeitungen sind klar: Pérez werde bei RBR benachteiligt. Ein Vorwurf, den Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner immer wieder hört. Der Engländer kann darüber nur lachen: «Wieso sollten wir das tun? Wir wollen die ersten zwei Plätze in der Fahrer-WM sicherstellen, etwas, das wir noch nie geschafft haben.»



Pérez vertieft zum Thema Rivalität. «Ich verstehe es nicht. Wenn ich beispielsweise ein Duell mit Fernando Alonso habe, dann wird daraus auch nicht gemacht, dass wir uns spinnefeind seien. Wir geben uns Saures auf der Rennbahn, gewiss, aber dann ist das Rennen vorbei, wieso soll er ausserhalb unseres Zweikampfs mein Gegner sein?»



«Oft wird das alles von den Medien aufgebauscht, und das finde ich nicht richtig. Es ist mir wichtig, dass die Fans verstehen, wie das in Wirklichkeit ist.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10