Lewis Hamilton: Verstappen-Auto scharf beobachtet

Max Verstappen vor Lewis Hamilton in Texas

​Mercedes-Star Lewis Hamilton fuhr in den USA ein tolles Rennen und wurde Zweiter (bevor sein Auto aus der Wertung genommen werden musste). Dabei konnte er das Auto von Max Verstappen genau beobachten.

Disqualifikation wegen zu sehr abgeschliffener Bodenplatte hin oder her – Lewis Hamilton hat mit seinem Mercedes in Texas ein grandioses Rennen gefahren. Der Engländer kam knapp hinter Champion Max Verstappen ins Ziel.

Dabei hatte der 103-fache GP-Sieger die Möglichkeit, den Red Bull Racing-Rennwagen des Niederländers ausführlich zu beobachten. Im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko sagt Hamilton dazu: «Es gibt nur einen Bereich, in welchem wir derzeit gleichwertig sind, das sind langsame Kurven.»

«Je schneller die Kurven werden, desto grösser wird der Abstand zum Auto von RBR. Das erklärt, wieso sie auf einer Bahn etwa wie in Suzuka so überlegen sind. Es war eine lehrreiche Erfahrung, hinter Max zu liegen. Ich konnte klar erkennen, wieso dieses Auto so gut ist.»

«Max kann erheblich früher aus Gas gehen als ich. Sein Auto liegt viel ruhiger. Ich erkannte einen markant niedrigeren Reifenverschleiss. Verstappen fällt das Reifen-Management mit diesem Wagen leichter. Ich weiss, wie das ist, als wir bei Mercedes ein Auto mit stabiler Hinterachse hatten.»



«Mit einem solchen Handling kannst du die Reifentemperatur besser kontrollieren. Max fällt es sichtlich leicht, mit diesem Auto schnell zu fahren, und wenn er aussteigt, dann hat er in der Regel kaum geschwitzt.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10