2. Training Mexiko: Verstappen vorne, Alonso-Schreck

​Die zweiten 60 Trainingsminuten im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: Schnellster Mann bleibt Max Verstappen, Fernando Alonso konnte einen Highspeed-Unfall verhindern.

Prall gefüllte Tribünen im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexico-City, mit 22,3 Millionen Einwohnern der sechstgrössten Stadt der Welt nach Tokio (37,2), Delhi (32,9), Shanghai (29,2), Dhaka (23,2) und Sao Paulo (22,6). Keiner der einheimischen Fans will sich auch nur eine Runde ihres Lieblingspiloten Sergio «Checo» Pérez entgehen lassen.

Wieso eigentlich «Checo»? Der Red Bull Racing-Pilot hat das so erklärt: «Das ist weder kompliziert noch steckt eine besondere Geschichte dahinter. In Mexiko wird der Vorname Sergio oft zu Checo gemacht, das ist schon alles.»

Das Training begann bei 26 Grad, die Rennstrecke 40 Grad warm, Regenwahrscheinlichkeit bei 20 Prozent – eine grössere Regenzelle war in der Nähe der Rennstrecke.

Gleich nach Beginn des Trainings (Mitternacht in Europa) gingen vielen Piloten mit den Pirelli-Prototypen für 2024 auf die Bahn. Jeder Fahrer hat am ersten Mexiko-Trainingstag zwei Sätze dieser Walzen zur Verfügung.



Für die Stammfahrer Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) und Kevin Magnussen (Haas) waren es die ersten Runden in diesem Jahr für ihre Rennställe – sie hatten im ersten Training zugeschaut, weil die Teams F2-Piloten einsetzte.



Formel-1-Champion Max Verstappen meldete nach sechs Minuten einige Tropfen. Der Niederländer zu diesem Zeitpunkt schon wieder in Führung, vor Norris, Albon, Leclerc, Ricciardo und Sainz. Es blieb zunächst bei Tropfen, die Piste blieb trocken.



Alex Albon bestätigte die tolle Form aus dem ersten Training und nahm Verstappen die Führung ab. Der funkte an die Box: «Könnt ihr rechts hinten mal nachschauen? Ich glaube, ein Abreissfolie ist dort hängengeblieben.»



Ferrari hatte ein Hydraulikproblem von Carlos Sainz im ersten Training gelöst. Sein Stallgefährte Charles Leclerc schon sich auf Rang 2, Stand nach 15 Minuten: Verstappen eine Zehntelsekunde vor Leclerc, dann Ricciardo, Sainz, Bottas, Albon, Norris, Ocon und Alonso.



Nach 20 Minuten neue Bestzeit durch Oscar Piastri im McLaren, dank weicher Pirelli-Reifen.



Aston Martin-Star Fernando Alonso verrauchte einen Satz weicher Reifen in einem Highspeed-Dreher in Kurve 10 – schnelle Runde damit im Eimer, aber der zweifache Formel-1-Champion konnte einen hässlichen Einschlag verhindern.



Auch Sergio Pérez hatte nach bester Sektorzeit im ersten Pistenteil einen Patzer. Williams-Fahrer Logan Sargeant räumte einen Kunststoffpoller ab.



Nach knapp einer halben Stunde ging Verstappen wieder in Führung, etwas mehr als eine Zehntelsekunde vor Lando Norris im McLaren, die Fahrer nun auf Quali-Simulationen.



Es zeigte sich: Der weiche Reifen hält mit Ach und Krach eine Runde, eine zweite – etwa nach abgebrochenem Versuch wegen eines Fehlers – liegt nicht drin.



Valtteri Bottas liess mit Rang 3 aufhorchen, Sergio Pérez verpatzte die letzte Kurve. Charles Leclerc rückte auf Platz 3 hoch. Neue Reihenfolge: Verstappen, Norris, Leclerc, Bottas, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Ocon, Piastri und Russell. Nico Hülkenberg auf P14, nur 0,849 Sekunden hinter der Spitze.



Aston Martin warnte Fernando Alonso: Eine neue Regenzelle nahte. Gleichzeitig hatten die Grünen ein Problem mit dem linken Vorderrad am Wagen von Lance Stroll, das sich nicht abnehmen liess, möglicherweise wegen einer verkantet aufgesetzten Radmutter.



Schlechtes Timing für Stroll: Es begann wieder zu tröpfeln, und der Kanadier hatten noch keinen Lauf auf weichen Reifen gemacht.



Zum Schluss des Trainings nahm der Regen zu, damit keine Verbesserungen mehr.





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit