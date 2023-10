Charles Leclerc 3.: «Ferrari kann noch nachlegen»

​Der Monegasse Charles Leclerc stand in Mexiko 2019 auf der Pole-Position. Durchaus möglich, dass der Ferrari-Pilot am Samstag erneut den besten Startplatz erreicht. «Wir können noch schneller fahren.»

Bei Ferrari geht das die ganze Saison hin und her, mal ist Carlos Sainz der schnellere Mann, mal ist es Charles Leclerc. In Mexiko ist es bislang Leclerc, der vor vier Jahren im Autódromo Hermanos Rodríguez die Pole-Position eroberte.

Das Kräfteverhältnis in der Formel 1 einzuschätzen, ist dieses Mal noch schwieriger als üblich: Denn am Freitag konnte jeder Fahrer zwei Sätze von 2024er Prototypen-Reifen von Pirelli benutzen, das verfälscht das Bild. Und wie üblich weiss keiner, wie viel Kraftstoff in den Benzintanks war.

Was aber zu erwarten ist: Das Feld liegt dicht beisammen, Red Bull Racing dominiert nicht, und eine markante zweite Kraft ist bislang auch nicht zu erkennen.

Der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc sagt: «Was heute positiv war – wir konnten alles ausprobieren, was wir uns vorgenommen hatten. Es gab keine Probleme.»

Das war in der Box nebenan anders: Carlos Sainz wurde im ersten Training von einem Hydraulikleck eingebremst.



Leclerc weiter: «Wir wissen in Sachen Abstimmung schon ziemlich genau, wo die Reise hingeht, selbst wenn wir noch einige Ideen für Verbesserungen haben. Wir haben ausführlich fürs Rennen gearbeitet, und ich glaube, dass wir am Samstag weiter Fortschritte machen können.»





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit