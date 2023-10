Lando Norris (McLaren): Warnung für Max Verstappen

​Starke Leistung des Engländers Lando Norris im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Mexiko: zweiter Rang, nur knapp hinter Champion Max Verstappen. Norris ist angestachelt.

Nur 119 Tausendstelsekunden fehlten McLaren-Fahrer Lando Norris zur Bestzeit – der 23-jährige Engländer zeigte im zweiten Training zum Grossen Preis von Mexiko eine eindrucksvolle Leistung.

Nun glaubt der gegenwärtige WM-Sechste sogar an seine zweite Pole-Position nach Russland 2021, und der warnt Leader Verstappen: «Wir sind ihnen dicht auf den Fersen. Auch wenn mir klar ist – das ist nur ein Freitag. Also will ich nicht zu früh in Jubel verfallen.»

«Aber es ist besser gelaufen als ich erwartet hatte, es war ein guter Tag. Wir wissen, dass wir ein starkes Qualifying zeigen müssen, denn Überholen ist auf dieser Strecke nicht einfach.»

«Gleichzeitig werde ich in der Quali die Risiken in der Qualifikation sorgfältig abschätzen müssen, denn ein Fehler kann dich hier leicht vier oder fünf Ränge kosten, so dicht liegen alle beieinander.»



Um wie viel kann Norris Verstappen noch näher rücken? Lando: «Ich weiss nicht, wie viel ich noch aus dem Wagen quetschen kann. Ich hoffe, ich habe meine beste Runde an diesem Wochenende nicht schon hinter mir.»





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit