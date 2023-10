Sergio Pérez in Mexiko: «Ich bin fast abgeflogen»

Für Sergio Pérez verlief der Auftakt ins Wochenende in Mexiko nicht nach Wunsch. «Das war kein reibungsloser Tag», hielt der Red Bull Racing-Pilot hinterher fest, nachdem er das zweite Training als Fünfter beendet hatte.

57 Mal umrundete Sergio Pérez die Strecke von Mexiko am Trainingsfreitag. Die erste Session beendete der 33-Jährige aus Guadalajara noch auf dem dritten Platz. Nach der zweiten Stunde auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez beendete er den Auftakt ins heimische Rennwochenende als Fünftschnellster. Beide Male fehlten ihm rund drei Zehntel auf die Bestzeit, die sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen aufgestellt hatte.

Freude bereitete dem Lokalmatador die Atmosphäre, die an der Strecke herrschte. Er schwärmte nach getaner Arbeit: «Es ist schon lustig. Wenn du im Auto sitzt, bist du so konzentriert, dass du vergisst, wo du bist. Doch sobald du aussteigst, ist es überwältigend. Ich bekomme so viel Aufmerksamkeit und es ist schön, dass die Fans mich so stark unterstützen.»

Weniger euphorisch fiel die Zwischenbilanz des WM-Zweiten aus: «Das war kein reibungsloser Tag, wir haben noch keine gute Vorstellung davon bekommen, wie sich der weiche Reifen auf einer Runde verhält. Beim ersten Versuch hatte ich eine gelbe Flagge, deshalb nahm ich eine zweite gezeitete Runde in Angriff. Doch dieser Umlauf war nicht der Beste, und in der ersten Kurve bin ich fast abgeflogen.»

«Wir müssen noch einige Dinge besser verstehen, vor allem die verschiedenen Reifenmischungen, um sie am Sonntag richtig einzusetzen. Aber insgesamt sieht unsere Lage ganz gut aus, und ich denke, wir haben eine gute Richtung gefunden, die wir einschlagen können. Es sieht nicht schlecht aus, aber das Qualifying wird hart umkämpft ausfallen, wie wir alle wissen», ergänzte Pérez.

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit