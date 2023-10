Fernando Alonso: Erklärung für letzten Platz im FP2

Fernando Alonso konzentrierte sich am Trainingsfreitag in Mexiko auf das Renntempo und nicht auf schnelle Rundenzeiten

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hat den Trainingsfreitag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez auf dem letzten Platz abgeschlossen. Dafür gibt es eine einfache Erklärung, wie der zweifache Champion betont.

In Austin hat Aston Martin ein umfangreiches Upgrade dabei, das Neuerungen am Unterboden, an den Seitenkästen, am Diffusor und am Beam Wing umfasste. Doch der erhoffte Fortschritt konnte nicht erzielt werden, im Gegenteil. Weil in der einzigen Trainingsstunde die Vorderradbremsen überhitzten, konnten Fernando Alonso und Lance Stroll nicht genügend Daten sammeln, um eine gute Abstimmung für das restliche Wochenende zu finden.

Das zeigte sich dann auch in den Ergebnissen. Im Qualifying blieben beide grüne Renner im Q1 hängen, im Sprint-Shootout war für Alonso und Stroll dann im Q2 Schluss. Den Sprint selbst beendete Alonso als Dreizehnter fernab der Punkteränge, sein Teamkollege wurde Opfer eines Wasserlecks. Das Team reagierte und liess Alonso am Sonntag mit dem alten Auto ins Rennen steigen. Sein Teamkollege bekam ein neues Set-up und beide starteten aus der Boxengasse.

Während Stroll am Ende noch von den Disqualifikationen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc profitierte und als Siebter sechs Punkte sammelte, musste Alonso wegen eines beschädigten Unterbodens einen Ausfall hinnehmen. Vor seinem Ausfall konnte er allerdings mit einem guten Tempo glänzen. «Das lag nicht nur daran, dass wir unsere Abstimmung optimiert haben, sondern auch daran, dass die Konkurrenz nicht das Beste aus ihrem Set-up gemacht hat», relativierte der zweifache Champion.

Und Alonso warnte schon vor dem Start des Mexiko-Wochenendes: «Uns ist noch nicht ganz klar, wie wir das Auto in Mexiko abstimmen müssen, denn da erwartet uns eine ganz andere Strecke, auf der etwas ganz Anderes gefragt ist. Wir werden die gesamte Trainingszeit nutzen müssen, um uns vorzubereiten.»

Doch im ersten Training hatte Alonso wegen Problemen am Auto auch zur Halbzeit noch keine gezeitete Runde gedreht. Am Ende belegte er nach 17 Umläufen den 16. Platz auf der Zeitenliste. In der zweiten Session umrundete der Asturier die Strecke dann 30 Mal, kam damit aber nicht über den letzten Platz hinaus.

Das hatte einen einfachen Grund, wie Alonso hinterher erklärte: «Wir haben uns primär auf das Renntempo konzentriert und waren mit reichlich Sprit an Bord unterwegs, deshalb ist es schwer, etwas aus den Zeiten herauszulesen. Aber das Auto fühlte sich gut an und ich war zufrieden mit dem Set-up. Wir verstehen das Update immer besser und wenn wir uns nun auf die Performance fokussieren, dann werden wir wissen, wo wir stehen.»

Zu seiner Schrecksekunde in der zehnten Kurve des zweiten Trainings, wo er einen Highspeed-Dreher hinlegte, einen Einschlag aber vermeiden konnte, wollte der aktuelle WM-Vierte nicht viel sagen. «Ich habe einfach die Kontrolle über das Auto verloren, mehr gibt es dazu nicht zu sagen», winkte er ab.

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit