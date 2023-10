Daniel Ricciardo (6.): «Wir haben ein Top-10-Auto»

Formel-1-Star Daniel Ricciardo freute sich nach den ersten beiden Trainings in Mexiko über die sechstschnellste Runde. Er ist sich sicher: Sein Auto ist gut genug, um es im Qualifying in die Top-10 zu schaffen.

In Austin gab Daniel Ricciardo sein Comeback nach der langen Verletzungspause, die er wegen seines Trainingsunfalls in Zandvoort einlegen musste. Die verletzte linke Hand behinderte ihn zwar nicht bei seiner Arbeit am Steuer, wie der AlphaTauri-Pilot mehrmals beteuerte. Doch weil das Wochenende im Sprint-Format ausgetragen wurde, blieb ihm nur wenig Zeit, um sich wieder an das Formel-1-Auto zu gewöhnen und ein gutes Set-up zu finden.

Im Rennen sah er als Fünfzehnter und letzter die Zielflagge, deshalb konnte er es auch kaum erwarten, in Mexiko wieder auf die Strecke zu gehen. «Nach dem Rennen von Austin haben wir ein paar Dinge entdeckt, die ich unbedingt ausprobieren wollte», gestand er im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez, auf dem er eine ordentliche Leistung zeigte.

Im ersten Training fehlten ihm noch achteinhalb Sekunden auf die Bestzeit seines früheren Teamkollegen Max Verstappen. Damit belegte er den achten Platz. Den Tag schloss er als Sechstschnellster ab, sein Rückstand auf die Tagesbestzeit des Champions aus dem Red Bull Racing Team betrug nunmehr 0,316 sec. Entsprechend gut gelaunt trat er vor die Medien.

«Heute war ein sehr guter Tag», erklärte Ricciardo strahlend. «Ich mag diese Strecke und das Auto war gut, ich fühlte mich von Anfang an wohl und wir konnten ein paar Sachen ausprobieren, die in Austin wegen des Sprint-Formats nicht möglich waren. Ich habe im Verlauf der Trainings bei der Abstimmung des Fahrzeugs auch gute Fortschritte gemacht», freute er sich.

«Allerdings sind die Abstände sehr eng, nach vorne, aber auch nach hinten. Ich muss im Qualifying also alles richtig hinbekommen», mahnte der achtfache GP-Sieger, der sich sicher ist: «Wir sind in einer guten Lage und ich bin zuversichtlich, dass wir die gute Leistung auch im weiteren Verlauf des Wochenendes zeigen können. Ich denke, wir haben ein Top-10-Auto für die Qualifikation», ergänzte der 34-Jährige.

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit