Franz Tost (AlphaTauri): «Können vor Haas landen»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost stellte sich im Fahrerlager von Mexiko den Fragen der Journalisten. Der Tiroler erklärte in der Teamchef-Pressekonferenz, wie er den WM-Kampf gegen das Haas-Team einschätzt.

Der erste Tag in Mexiko verlief für das AlphaTauri-Team vielversprechend. Im ersten Training schaffte es Daniel Ricciardo als Achter in die Top-10. Im zweiten Auto aus Faenza sass Red Bull-Junior Isack Hadjar. Der 19-Jährige aus Paris schaffte es auf den 17. Platz der FP1-Zeitenliste. Damit war er schneller als die meisten Gast-Rookies, die am ersten freien Training teilnehmen durften.

Sowohl Jack Doohan, als auch Frederik Vesti und Theo Pourchaire waren langsamer, nur Ferrari-Nachwuchshoffnung Oliver Bearman schnitt im Haas-Renner als Fünfzehnter besser ab. Im zweiten Training durfte wieder Yuki Tsunoda im zweiten AlphaTauri-Renner ausrücken, er fuhr die zwölftschnellste Runde, während sich Ricciardo auf den sechsten Platz verbesserte.

Die Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen landeten als Fünfzehnter und Neunzehnter hinter dem Australier und dem Japaner. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ist denn auch zuversichtlich, dass seine Schützlinge vor den Fahrern aus dem US-Rennstall landen werden. Mit Blick auf die Konstrukteurswertung, in der AlphaTauri mit nur zwei Punkten Rückstand auf Haas den letzten Platz besetzt, bleibt er aber vorsichtig.

Der 67-Jährige aus Österreich sagte auf die entsprechende Frage: «Ich denke, unser Auto ist gut genug, um vor Haas zu landen. Das heisst aber nicht, dass wir auch Punkte holen können. Denn wenn alle Autos der Top-Teams ins Ziel kommen, ist es nicht einfach, zu den schnellsten Zehn zu gehören. Natürlich werden wir unser Bestes geben und es stehen noch vier Rennwochenenden in diesem Jahr. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut abschneiden und dieses Team in Zukunft schlagen können.»

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit