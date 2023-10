Ferrari in Mexico: Keine Chance auf die Pole?

Obwohl Ferrari-Star Charles Leclerc am Ende des Trainingsfreitags in Mexiko nur etwas mehr als zweieinhalb Zehntel auf die Bestzeit fehlten, ist der Monegasse pessimistisch, wenn es um seine Chance auf die Pole geht.

Das zweite freie Training zum Mexiko-GP brachte einige Überraschungen. So drehte etwa Valtteri Bottas die viertschnellste Runde. Auch AlphaTauri-Star Daniel Ricciardo schnitt mit Platz 6 deutlich besser ab als noch vor einer Woche. Für das Ferrari-Team stand nach getaner Arbeit deshalb fest: Die Teams spulten sehr unterschiedliche Trainingsprogramme ab.

Deshalb wollte Charles Leclerc seine drittschnellste Rundenzeit und den relativ geringen Rückstand auf Max Verstappens Bestzeit (0,266 sec) auch nicht überbewerten. Als er im Fahrerlager darauf angesprochen wurde, erklärte er: «Wir haben immer noch sehr viel zu tun, denn McLaren sieht sehr stark aus, und selbstverständlich gilt das auch für Red Bull Racing und Max Verstappen.»

«Bei Mercedes ist es derzeit schwieriger, ein genaues Bild von der Performance zu bekommen», fügte der 26-Jährige aus Monte Carlo an. Und er betonte: «Aber wir konzentrieren uns ohnehin auf uns selbst und wissen, in welchen Bereichen wir arbeiten müssen. Ich hoffe, dass uns das helfen wird, einen Schritt nach vorne zu machen.»

An seine Pole-Chance will der aktuelle WM-Siebte, der 2019 auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez den ersten Startplatz eroberte, aber nicht so recht glauben. «Es wäre eine Riesenüberraschung, wenn wir es hier auf die Pole schaffen würden», winkte er ab, fügte aber eilends an: « Aber man sollte niemals nie sagen. Doch es ist eine sehr knifflige Strecke, auf der es sehr schwierig ist, eine gute Runde zu schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass wir an diesem Wochenende etwas zu weit weg sind, um ganz vorne zu landen.»

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit