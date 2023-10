Mike Krack (Aston Martin) zu Lance Stroll: Nur Prügel

​Aston Martin-Fahrer Lance Stroll fällt sein längerer Zeit durch Lustlosigkeit auf, als wolle er überhaupt nicht in der Formel 1 sein. Sein Teamchef Mike Krack nimmt den Kanadier in Schutz.

Tausende Rennfahrer träumen davon: Als einer von nur 20 Piloten auf der ganzen Welt Grands Prix fahren zu dürfen. Einer dieser 20 Fahrer wirkt in der Regel, als wolle er gar nicht hier sein: Lance Stroll. Der bald 25-Jährige fährt bei Aston Martin Fernando Alonso hinterher, gut, das würden wohl die meisten Stallgefährten; aber die Einstellung des Kanadier gibt zu denken.

In Katar schied Stroll in der Quali vorzeitig aus, pfefferte dann in der Box sein Lenkrad aus dem Cockpit und schubste seinen Physiotherapeuten Henry Howe zur Seite – nur weil der ihn daran erinnerte, dass er, Stroll, nach dem Ausscheiden zunächst auf die FIA-Waage muss.

Später gab Stroll ein inakzeptables Interview, mit sieben Worten Antwort auf drei Fragen, in diesem Stil geht es auch in Texas weiter: Mürrisches Gesicht, freudlose Antworten, die ganze Körpersprache von Stroll strahlt aus – was mache ich hier überhaupt?

Das gab auch Kritik von Formel-1-Champion Jenson Button: «Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Rennfahrer ab und an ein wenig gestresst ist. Aber dann geht es darum, wie du mit diesem Druck umgehst. Das ist ein Sport für Erwachsene, also sollte sich ein Fahrer auch so verhalten.»



Doch Aston Martin-Teamchef Mike Krack nimmt seinen Piloten im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez in Schutz: «Lance hat jetzt von euch drei oder vier Monate lang nur Prügel erhalten. Von daher bin ich froh, dass er in Texas am Ende Siebter geworden ist. Ich hoffe, dieses solide Ergebnis bringt ein wenig Ruhe.»



Es ist die erste Punktefahrt von Stroll nach der Sommerpause der Formel 1.



Mike Krack weiter: «Das alles ist auch nicht leicht für das Team, weil jeder geringe Fehler von der Öffentlichkeit gleich auf die Goldwaage gelegt wird. Ich hoffe, dass ihm die jüngsten Verbesserungen am Wagen ein wenig entgegenkommen. Es ist für uns wichtig, dass er regelmässig punktet, wegen unseres Kampfs im Konstrukteurs-Pokal.»



Da ist Aston Martin auf Rang 5 hinter McLaren zurückgefallen, um sechs Punkte.





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit