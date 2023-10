Charles Leclerc nach Pole: «Leute glauben mir nicht»

​Charles Leclerc hat sich im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Mexiko den besten Startplatz gesichert, wie vor einer Woche in Texas. Der Monegasse grinst: «Die Leute glauben mir wohl nicht mehr.»

Bärenstarke Vorstellung des Ferrari-Piloten Charles Leclerc im Qualifying zum Traditions-GP von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez: Der Monegasse erobert seine 22. Pole-Position der Formel 1 (gleich viele wie Fernando Alonso), seine vierte in dieser Saison (nach Baku, Francorchamps und Austin) und seine zweite in Mexiko-Stadt (nach 2019). Für seinen Rennstall Ferrari ist es die 248. Pole in der Königsklasse.

Nach dem spannenden Qualifying berichtet Charles: «Die Leute werden aufhören, mir zu glauben. Denn ich sagte in Texas, dass ich nicht an die Pole glaube, nun sind wir vorne, und ich sagte das Gleiche hier, und wieder sind wir vorne.»

«Wir haben uns selber überrascht. Die Pole kam unerwartet. Bis Q3 glaubte ich nicht daran, dass wir die Nase vorn haben würden. Aber dann kam alles zusammen.»



«Der Wagen funktioniert nur in einem engen Betriebsfenster perfekt, daran müssen wir arbeiten.»



«Aus irgendeinem Grund schaffen wir es, mit frischen weichen Reifen und wenig Sprit im Tank mehr aus dem Wagen zu holen als die Gegner. Wir verstehen das selber nicht. Aber wir wissen – das jetzt in einen Sieg umzusetzen, wird schwierig.»



«Wir haben rund 800 Meter Anlauf nach dem Start zur ersten Kurve, da ist der erste Platz nicht der beste. Aber ich will mich nicht beklagen. Wir wissen, dass Red Bull Racing im Grand Prix das bessere Auto hat, aber ich werde meine Haut teuer verkaufen!»





Qualifying, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit