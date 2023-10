Daniel Ricciardo (AlphaTauri/4.): «So viel Energie»

​Sensationelle Leistung des achtfachen GP-Siegers Daniel Ricciardo im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Mexiko: vierter Startplatz mit AlphaTauri, schneller als Sergio Pérez (Red Bull Racing).

Der Honigdachs ist in voller Stärke zurück: Der 34-jährige Australier zeigt im Autódromo Hermanos Rodríguez eine grandiose Leistung und fährt die viertschnellste Zeit. So weit vorne stand der GP-Routinier letztmals in Italien 2022, damals mit McLaren.

AlphaTauri setzte im Qualifying ganz auf Teamwork. Yuki Tsunoda muss wegen eines Motorwechsels ohnehin ans Ende des Feldes rücken, also schickte man den Japaner in den ersten zwei Quali-Teilen als Windschattenspender für Ricciardo auf die Bahn. Die Rechnung ging voll auf – Daniel war in Q1 Drittschnellster und in Q2 Viertschnellster.

Aber der Speed von Ricciardo lag nicht nur an treuen Diensten von Tsunoda: Daniel fuhr, nun ohne Hilfe, in Q3 erneut die viertschnellste Zeit – pikanterweise schneller als jener Pilot, den er 2025 bei Red Bull Racing ersetzten will, Sergio Pérez im Auto von Red Bull Racing.

Ricciardo: «Ich merkte schon in Austin, wie ich vor Energie beinahe platze. Und hier in Mexiko lief es von der ersten Runde an gut. In Austin hatte ich kein gutes Ergebnis, aber ich brannte darauf, gleich wieder ins Auto zu springen, und ich war froh, dass es in Mexiko gleich weitergeht.»



«Wenn ich in mir solche Kräfte spüre, dann weiss ich, dass alles gut wird. Grosses Dankeschön an Yuki für seine perfekte Hilfe.»



Dazu kommt: Ricciardo mag diese Rennstrecke, hier stand er 2018 auf Pole-Position, mit Red Bull Racing.



Ricciardo weiter: «Im dritten Training war ich Neunter, aber ich wusste, dass ich mehr Speed zeigen kann. Ich finde nicht nur Platz 4 fabelhaft, ich freue mich auch über den knappen Abstand zur Spitze.»



«Unser Speed ist echt. Ist schon eine Weile her, dass ich ein Rennen aus solch guter Ausgangslange in Angriff nehmen konnte – das fühlt sich gut an.»



Kann Ricciardo dieses Tempo auch im Rennen zeigen? Der Australier grinst: «Ich würde gerne mit ja antworten, aber mir ist natürlich auch klar, dass einige Top-Teams im Grand Prix vielleicht mehr zeigen können.»



«Ich werde mich nach dem Start wehren, aber ich will auch nichts Verrücktes anstellen. Ich muss die richtige Balance finden aus Angriff und Verteidigung.»





Qualifying, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit