Nico Hülkenberg (12.): «Brauchen Hilfe von aussen»

Nico Hülkenberg schaffte es im Mexiko-Qualifying über die erste Hürde und durfte sich über den 12. Platz freuen. Er denkt dennoch, dass es im GP nicht möglich sein wird, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren.

Nico Hülkenberg sicherte sich den Q2-Einzug im Abschlusstraining von Mexiko bereits mit seinem ersten Reifensatz. Der Haas-Pilot schaffte die 4,304 km in 1:18,969 min, womit er den 14. Platz in der Q1-Zeitenliste belegte. Im zweiten Segment startete er auf gebrauchten weichen Reifen und wusste nach seiner ersten Q2-Rundenzeit von 1:19,348 min, dass er nachlegen musste.

Das tat er auch: Beim zweiten Run auf frischen weichen Reifen schaffte er es in 1:18,524 min um die Strecke, was zunächst für den 13. Platz reichte. Weil Williams-Pilot Alex Albon aber die Rundenzeit gestrichen wurde, rückte der Deutsche um eine Position vor. Obwohl er als Zwölfter in der Nähe der Punkteränge startet, bleibt er bei seiner Erfolgsprognose vorsichtig.

«Es wäre schön und ein Happy-End, wenn das klappen würde», sagte der 36-Jährige bei «Sky» über einen möglichen Punkterang. «Aber mein Gefühl sagt mir, dass wir Hilfe von aussen brauchen, von den Umständen, irgendwelches Glück, damit das passiert. Aus eigener Kraft sind wir nicht stark genug», ist er sich sicher.

Das langersehnte Upgrade, das beim vergangenen Wochenende in Austin Premiere feierte, hat bisher nicht den erhofften Fortschritt gebracht, gestand Hülkenberg. «Wir brauchen mehr Geduld und immer noch mehr Zeit. Es ist sicher nicht eine Transformation seit Austin. Bisher bleibt es ein bisschen hinter den Erwartungen, wenn wir ganz ehrlich sind. Vielleicht kommt da noch was, ich weiss es nicht», erklärte er dazu.



Qualifying, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit