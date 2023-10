Max Verstappen: «Wahre Strategie nie umgesetzt»

​Max Verstappen erringt beim Mexiko-GP im Autódromo Hermanos Rodríguez seinen 51. Formel-1-Sieg. Der Weltmeister zeigt eine makellose Leistung und sagt: «Unsere wahre Strategie konnten wir gar nie umsetzen.»

Fabelhafte Show von Max Verstappen beim Traditions-GP von Mexiko: Der Red Bull Racing-Star fährt von Startplatz 3 erneut zum Sieg, seinem 51. in der Königsklasse (gleich viele wie Alain Prost), seinem 16. in dieser Saison (neuer Rekord), seinem fünften in Mexiko. Im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt erringt der 26-jährige Niederländer seinen 95. Podestplatz in der Königsklasse.

Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist es der 18. Erfolg in 19 Rennen in der GP-Saison 2023, der 110. Insgesamt.

Max Verstappen ist mit seiner Darbietung sichtlich zufrieden und erzählt über sein Rennen: «Das ganze Team hat einen tollen Job gemacht, vielen Dank! Wir haben im Grand Prix alles richtig getan. Ironischerweise konnten wir aufgrund der Rennunterbrechung unsere wahre Strategie gar nicht zeigen, also mit einem weiteren Boxenhalt.»

«Aber du musst in solchen Situationen reagieren auf was immer dir entgegengeworfen wird. Mein Start war sehr gut, und ich konnte gleich in Führung gehen. Das hat alles natürlich viel einfacher gemacht.»



«Ich musste auf den Reifenverschleiss achten, aber nach dem Rennen ist das Auto wirklich geflogen. Es war wunderbar zu fahren.»



«Das Einzige, was mich heute nicht freut: dass Sergio Pérez gleich nach dem Start ausgeschieden ist, jammerschade. Ich bin sicher, er hätte den Speed gehabt, um mit mir auf dem Podest zu stehen.»



Was kommt nach dem neuen Rekord von 16 Siegen pro Saison? Max grinst: «Natürlich die Siege 17 und 18! Nein, ernsthaft – wir dürfen eine wirklich magische Saison erleben. Wir haben beide Titel auf sicher, da können wir ohne Druck viel Freude am Rennsport zeigen. Klar besteht das Ziel darin, weitere Rennen zu gewinnen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12