Timo Glock: «Buhrufe für Leclerc? Nicht seine Schuld»

Timo Glock (hier in Monza)

​Kollision zwischen dem Ferrari von Charles Leclerc und dem Red Bull Racing-Renner von Sergio Pérez kurz nach dem Start zum Mexiko-GP. Pérez out, Leclerc ausgepfiffen. Timo Glock findet: zu Unrecht.

Buhrufe und gellende Pfiffe für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc nach seinem dritten Platz in Mexiko. Kurz nach dem Start kam es zu einer Kollision zwischen seinem Renner und dem Auto von Sergio Pérez, der Mexikaner war out, das Publikum bedient.

Aber Sky-GP-Experte Timo Glock sagt: «Natürlich waren die Fans enttäuscht, dass Sergio Pérez aus dem Rennen war. Aber Fakt ist: Das war nicht Leclercs Schuld! Leclerc war in der Mitte zwischen den beiden RBR-Rennwagen, Pérez hat zu früh eingelenkt. Was willst du da machen? So ist es halt für Leclerc, wenn die einheimischen Fans ihren Fahrer verlieren. Aber er soll sich nicht grämen.»

Ferrari musste sich dann auch noch hinter dem Mercedes von Lewis Hamilton anstellen. Timo weiter: «Damit hatte ich nicht gerechnet. Nach dem Qualifying und den Trainings-Einheiten sah es so aus, als hätte man nicht das richtige Set-up gefunden.»



«Für das Rennen hat man es bei Mercedes offenbar geschafft, eine bessere Balance ins Auto zu bekommen. Lewis Hamilton hat das gut umgesetzt, er hat tollen Speed gehabt und sich nach vorne durchgekämpft. George Russell hängt da etwas hinterher.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12