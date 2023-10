Mega-Aufholjagd von Lando Norris: In die Hose gemacht

Lando Norris hat beim Mexiko-GP einen starken McLaren mit seinem Können perfekt kombiniert. Herausgekommen ist ein fünfter Platz – und trotzdem schlechte Laune.

Lando Norris zeigte beim Mexiko-GP eine beeindruckende Aufholjagd, der Brite hetzte mit seinem McLaren von Startplatz 17 aus durch das Feld und wurde Fünfter.

Norris bewies, was er selbst drauf hat und was der McLaren kann, wie stark das Traditionsteam aktuell unterwegs ist. Die Kehrseite der Medaille: Es ist ziemlich sicher, dass mit einem besseren Startplatz mehr möglich gewesen wäre.

Doch diesen besseren Startplatz hatte Norris im Qualifying mit dem Aus in Q1 selbst verspielt.

«Ich denke, wir hätten um die Pokale mitfahren können», sagte Norris, der sichtlich enttäuscht war, auch wenn seine Aufholjagd selbst «ziemlich besonders» gewesen sei. «Ich bin gegen George [Russell], Alex [Albon], Oscar [Piastri] und Daniel [Ricciardo] gefahren, also gegen schnelle und clevere Jungs», sagte er.

«Ich habe es gut gemacht, ich habe gut überholt und sie in komische Positionen gebracht, sodass ich alle recht schnell überholen konnte. Dadurch konnte ich am Ende Fünfter werden. Ich habe mir zwar ein paar Mal in die Hosen gemacht, aber im Grunde habe ich mich aus den Problemen herausgehalten und es hat sich ausgezahlt», so Norris: «Ich wünschte nur, dass ich ein wenig weiter vorne gewesen wäre.»

Was dazu führt, dass er sich nicht nur freut, sondern auch ärgert. «Ich weiß, dass sich die Leute darüber beschweren, warum ich manchmal enttäuscht bin, aber das liegt an Tagen wie heute. Natürlich bin ich enttäuscht. Ich hatte die Chance, auf dem Podium zu landen, einen weiteren Pokal zu holen und mehr Punkte zu bekommen. Warum sollte ich dann über einen Tag wie Samstag glücklich sein?», so Norris.

«Ich weiß, wozu wir in der Lage sind. Und wenn man dann einen Tag wie heute hat, denkt man natürlich darüber nach, was hätte sein können. Denn davon gibt es im Moment etwas zu viele», sagte Norris.

Er müsse ein paar Dinge beseitigen, so Norris, «dann können die Dinge anfangen, ins Rollen zu kommen. Man ist nie glücklich, wenn man es verkackt und sein Team im Stich lässt. 700, 800 Leute verlassen sich darauf, dass ich eine gute Leistung zeige - und wenn nicht, wie soll ich dann lächeln?»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12