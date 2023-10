Horner und das dicke Ricciardo-Lob: Wieder der Alte

Die Gerüchte, dass Sergio Pérez seinen Platz bei Red Bull Racing verlieren könnten, halten sich weiter hartnäckig. Aktuell befeuert durch sportliche Leistungen und ein dickes Lob.

Helmut Marko stellte sich einmal mehr vor Sergio Pérez. Der Motorsportberater von Red Bull betonte, der Crash des Mexikaners sei ein Rennunfall gewesen, «so etwas kann passieren. Das war bis zur ersten Runde eine super Vorstellung von ihm an diesem Wochenende», sagte Marko.

Und dann wiederholte er das, was seit einer halben Ewigkeit bekannt ist: «Checo hat Vertrag für 2024», so Marko. Nachsatz: «Und er wird für uns fahren.»

Die Krux: Die Gerüchte, dass es anders kommen könnte, halten sich hartnäckig. Das Formel-1-Busniess ist als knallhart bekannt. Pérez wäre nicht der erste Fahrer, der trotz eines laufenden Vertrags gehen muss.

Bislang stand dahinter auch immer ein wenig die Frage, wer Pérez beerben soll. Und hier wurden in Mexiko Spekulationen weiter angeheizt, denn Daniel Ricciardo zeigte im AlphaTauri ein bärenstarkes Wochenende, das er am Sonntag mit Platz sieben abrundete.

Und dann gab es zusätzlich noch ein dickes Lob von RBR-Teamchef Christian Horner. «Es ist großartig zu sehen, dass Daniel so gut abschneidet und es bestätigt voll und ganz den Grund, warum wir ihn zurück in den AlphaTauri gebracht haben», sagte Horner: «Man kann von Daniel an diesem Wochenende nur beeindruckt sein. Sein Qualifying war hervorragend und im Rennen hat er seine Reife, Erfahrung und Pace gezeigt.»

Fast hätte sich Ricciardo sogar noch Mercedes-Pilot George Russell geschnappt. Die sechs Punkte für Platz sieben haben AlphaTauri vom zehnten und letzten Platz in der Konstrukteurswertung auf Rang acht gebracht – für den Rennstall könnte das in der Endabrechnung einen Unterschied beim Preisgeld von 20 Millionen Dollar ausmachen.

«Ich denke, gegen einen Mercedes in einem AlphaTauri um das beste Ergebnis des Jahres zu kämpfen, war eine großartige Leistung. Wäre die rote Flagge nicht gewesen, wäre er vielleicht sogar noch weiter vorne gelandet», so Horner.

«Er kann viel Selbstvertrauen mitnehmen. Er hatte in den letzten Monaten eine harte Zeit, weil er an der Seitenlinie sitzen musste, aber das ist der Daniel, wie wir ihn kennen», sagte Horner: «Sein Selbstvertrauen steigt. Es ist schön zu sehen, dass Daniel wie sein altes Ich aussieht. Er ist wieder ganz der Alte, man sieht, dass er entspannt und zuversichtlich ist.»

Bei Pérez gab es wie schon in den vergangenen Wochen Durchhalteparolen. «Wir brauchen einfach ein Ergebnis für ihn, das sein Selbstvertrauen stärkt. Das hätte er in Mexiko haben können, aber es hat nicht geklappt.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12