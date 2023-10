Glock: Hülkenberg für Topteam eine gute Entscheidung

200 Rennen hat Nico Hülkenberg in der Formel 1 absolviert, für ein Topteam fuhr er aber noch nicht. Timo Glock betont: Ein Topteam würde einen Topfahrer bekommen.

Im Rahmen seines 200. Formel-1-Rennens in Mexiko war es immer wieder ein Thema: Nico Hülkenberg hat es seit seinem Debüt 2010 nie in ein Topteam geschafft, obwohl er jahrelang als einer der absoluten Topfahrer im Feld galt.

Das hat sich bis heute nicht verändert. Findet auch Sky-Experte Timo Glock. Auch wenn Hülkenberg in seiner bisherigen Karriere hin und wieder das richtige Timing fehlte, um kontinuierlich um Siege und Podiumsplätze zu fahren. Hülkenberg hat beides noch nicht erreicht.

«Er hat das Potenzial, das hat er öfters gezeigt. Es gibt aber Situationen, wo das Timing in deiner Karriere nicht passt. Er hat sich damals entschieden, zu Sauber zu gehen, in dem Jahr davor war das Team sehr stark. Dann hat es nicht mehr funktioniert. Das ist eine Abbiegung, die du nimmst, die nicht richtig ist. Genau wie in Hockenheim 2019, als er die Gelegenheit hatte, aufs Podium zu kommen und den Fehler gemacht hat», sagte Glock.

Um ein Podium wird Hülkenberg mit Haas kaum fahren können, wichtig ist es aber, dass der US-Rennstall in der kommenden Saison Schritte nach vorne macht, damit es regelmäßig zumindest um Punkte geht.

«Im Hinblick auf das nächste Jahr liegt es an Haas, ob sie Hülkenberg ein besseres Auto zur Verfügung stellen als dieses Jahr - speziell im Rennen. Über seine Leistung im Qualifying brauchen wir nicht zu diskutieren. Die ist überragend», stellt Glock klar.

Geht dann vielleicht doch noch was nach 2024 mit einem Topteam?

«Natürlich bringt er sich mit solchen Leistungen auch immer wieder ins Gespräch bei Topteams. Wenn Hülkenberg in einem Topteam fahren würde, ist er auch jemand, der um das Podium und um Siege mitkämpfen kann. Er hat das Talent und den Speed, vorne mitzufahren und deshalb wäre er für ein großes Team eine gute Entscheidung.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12