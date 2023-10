Alonso malt schwarz: «Wir kämpfen um gar nichts»

Aston Martin befindet sich aktuell in einer Krise, im Moment geht nicht mehr viel zusammen. Fernando Alonso glaubt nicht, dass sich das noch großartig ändern wird.

Was ist nur bei Aston Martin los? Seit Wochen geht es beim einstigen Erfolgsteam bergab, die Überraschung der Saison bekommt nicht mehr viel auf die Reihe.

Fernando Alonso, der dafür bekannt ist, das Maximum herausholen zu können, kam in den letzten sechs Rennen plus zwei Sprints zusammen nur auf 15 Punkte. In den letzten beiden Rennen in den USA und Mexiko gab es zwei Nuller.

In Mexiko hatte er «nach dem Start einen Schaden unter dem Auto durch Trümmerteile von Checos Auto in Runde 1. Und mit einem langsamen Auto war das noch einmal schmerzhafter.»

Er habe Performance verloren, und als er seinen Teamkollegen Lance Stroll hinter sich sag, habe er ihn ziehen lassen, «weil er eine bessere Chance hatte, Punkte zu holen», sagte Alonso, der chancenlos war. Stroll schied später nach einer Kollision aus.

«Ich denke, wir waren beide einfach langsam an diesem Wochenende. Wir werden ein paar Informationen aus Lances Auto ziehen können, aber bei mir wird es leider nicht viele Daten geben, weil wir den Schaden unter dem Auto hatten», so Alonso, der ebenfalls vorzeitig aufgeben musste.

«Es ist hart, aber es ist keine Beerdigung», sagt er. «Wir arbeiten so hart wir können. Es ist nicht so, dass wir mit dieser Situation zufrieden sind. Manchmal lernt man aus schwierigen Zeiten mehr als aus Feiern. Aktuell durchleben wir eine schwierige Zeit, aber wir testen so viel wie möglich und holen so viel Feedback wie möglich für die Fabrik in Silverstone ein», so Alonso. «Und hoffentlich beenden wir die Saison auf einem Hoch, nicht auf einem Tief.»

Viel wird aber laut Alonso nicht mehr möglich sein. In der Konstrukteurs-WM liegt Aston Martin auf Platz fünf. McLaren auf Platz vier ist nur 20 Punkte weg, aber in einer bärenstarken Form. Und Alpine ist als Fünfter 135 Punkte hinter Aston Martin.

Eher geht es in der Fahrer-WM für Alonso noch weiter zurück. Er ist mit 183 Punkten nur noch Fünfter, hinter ihm lauern Lando Norris (169), Charles Leclerc (166) und George Russell (151). « In der Fahrer-WM werden wir noch ein paar Positionen verlieren. Sie alle haben ein schnelles Auto. Schauen wir mal, was wir noch tun können», so Alonso.

Beim kommenden GP in Brasilien wird es auch darum gehen, Erkenntnisse für die Zukunft zu sammeln. «Um ehrlich zu sein, wir kämpfen um gar nichts. Wir werden lernen, und selbst wenn wir wieder aus der Boxengasse starten müssen, ist das nützlicher, als wenn wir einfach das Wochenende bestreiten», so der Spanier.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12