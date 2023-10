Wilde Prügelszenen! Lebenslange F1-Sperre für Fan

Die meisten Fans in Mexiko verhielten sich fair

Auf der Tribüne ging es nach dem Aus von Sergio Pérez rund: Ein Fan prügelte auf Ferrari-Anhänger ein. Die Formel 1 griff daraufhin hart durch.

Die Macher in Mexiko waren vorbereitet. Sie hatten rund um den GP unter dem Hashtag #Racepect eine Kampagne für mehr Respekt auf den Tribünen gestartet. Fans sollten allen Fahrern Respekt zollen, Buhrufe sollten unterbleiben.

Das ging lange gut, auch Max Verstappen, der in Austin nach seinem Sieg noch ausgebuht wurde, berichtete von einem freundlichen Empfang der Fans in Mexiko.

Am Rennsonntag war es dann aber vorbei mit dem Respekt. So wurde Ferrari-Star Charles Leclerc nach dem GP lautstark ausgebuht. Er war in der ersten Kurve mit Lokalmatador Sergio Pérez kollidiert, der daraufhin ausschied. Der Fehler lag allerdings ganz klar bei Pérez.

Leclerc verteidigte sich verbal, doch auch das besänftigte einen Teil der Zuschauer kaum. Die Buhrufe blieben, sie waren Leclerc unangenehm, auch wenn er keine Schuld an dem Crash trug.

Doch das wollten einige nicht wahrhaben. Offenbar auch unmittelbar nach dem Unfall nicht. Denn wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, kam es auf der Tribüne zu einer Prügelei. Dabei ging ein angeblicher Red-Bull-Anhänger auf Ferrari-Fans los, schlug auf sie ein.

Ob es zuvor zu Provokationen kam, ist unklar. Ein Fan allerdings schritt nach kurzer Zeit ein, nahm den Angreifer in den Schwitzkasten und beendete so den Angriff. Medienberichten zufolge gab es für den Schläger ein lebenslanges Strecken- und Formel-1-Verbot.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12