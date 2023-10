Brasilien-GP im Fernsehen: Der nächste Sprint wartet

Die Formel 1 macht im Endspurt der Saison 2023 kaum eine Pause, in Brasilien geht es an diesem Wochenende bereits weiter. Es wird wieder actionreich, denn es ist wieder Sprint-Zeit.

Wenn die Formel 1 am Wochenende in Brasilien Station macht, dann ist wieder jede Menge Action angesagt. Denn in Sao Paulo wird das letzte Sprint-Event der Saison ausgetragen.

Bedeutet: Training und GP-Qualifying am Freitag, Sprint-Qualifying und Sprint am Samstag und der GP schließlich am Sonntag. Aufgrund der Zeitverschiebung zu Brasilien von vier Stunden finden die Sessions am späten Nachmittag beziehungsweise am Abend statt.

Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker; dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, SRF und ORF zusammengefasst.

Brasilien-GP im Fernsehen

Freitag, 3. November

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint USA 2023 Wiederholung

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Brasilien

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Brasilien

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1988 in Brasilien

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Brasilien

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up: Das Motorsport Spezial

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung freies Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung freies Training

15.30 Uhr: Freies Training

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

18.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

19.00 Uhr: GP-Qualifying

20.00 Uhr: ServusTV – GP-Qualifying Analyse

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

Samstag, 4. November

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2003 in Brasilien

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Aryton Senna

08.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2008 in Brasilien

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko 2023

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Aryton Senna

12.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1994 in Brasilien

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

14.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

15.00 Uhr: Sprint-Qualifying

15.45 Uhr: ServusTV – Sprint-Qualifying Analyse

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Legends of F1 - Ayrton Senna

17.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko 2023

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

18.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

19.15 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

19.30 Uhr: Sprint

20.00 Uhr: ServusTV – Sprint Analyse

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

Sonntag, 5. November

06.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Aryton Senna

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2008 in Brasilien

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2006 in Brasilien

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

16.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Grand Prix

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

17.20 Uhr: SRF Info – Vorberichte zumGrand Prix

17.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

18.00 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Grand Prix

18.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix

18.00 Uhr: Grosser Preis von Brasilien (71 Runden)

19.40 Uhr: ServusTV – Analyse Grand Prix

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

22.10 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

22.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

00.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome