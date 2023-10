Danner kritisiert Stroll: Liebe zur Formel 1 fehlt

Lance Stroll legt eine äußerst schwache Saison hin, zuletzt wurde darüber spekuliert, ob der Kanadier überhaupt noch Lust auf die Königsklasse hat. Experte Christian Danner hat einen Rat.

Für Lance Stroll ist 2023 eine äußerst schwierige Saison. Der Aston-Martin-Pilot vermittelt immer mehr den Eindruck, als habe er seine Motivation verloren und keine Lust mehr auf die Formel 1. In Katar sorgte er für einen Tiefpunkt, als er seinen Physio durch die Box schubste und ein Lustlos-Interview gab.

Sportlich reißt er keine Bäume mehr aus. Das lag zunächst an ihm, jetzt auch am schwächelnden Auto. In Austin konnte er punkten, in den acht Rennen davor fuhr er ganze drei Zähler ein. Gegen seinen Teamkollegen Fernando Alonso ist Stroll komplett chancenlos.

«Wenn einer mit so einer Lustlosigkeit an die Sache herangeht, dann fehlt da die grundsätzliche Liebe zu diesem Beruf, für dieses Privileg, ein Formel-1-Auto fahren zu dürfen. Die sehe ich bei ihm bei weitem nicht», kritisierte Formel-1-Experte Christian Danner den Kanadier bei sport.de.

«Tatsache ist, dass Stroll underperformt», so Danner weiter. Da könne Teamchef Mike Krack «noch so oft sagen, es ist alles super. Es ist nicht super, man muss ja nur aufs Ergebnis schauen.»

Stroll betonte zwar zuletzt, er habe noch Spaß an der Formel 1.

Doch Danner gibt ihm den Rat, seine Zukunft zu hinterfragen. «Ich als Lance Stroll, ein erwachsener Mann: Will ich weiter Autorennfahrer sein? Er muss für sich die Entscheidung treffen, habe ich hier Luft nach oben, geht da was vorwärts? Wenn ja: was muss ich dafür tun?», so Danner.

Der frühere Formel-1-Pilot nannte Nicholas Latifi als Beispiel. Der hatte keinen neuen Vertrag bei Williams bekommen und seine Karriere beendet. Latifi hat ein Studium der Betriebswirtschaft begonnen.

Latifi sei «ein guter Vergleich, weil er aus einer noch wesentlich reicheren Familie kommt», so Danner. Obwohl der Kanadier «gar nicht schlecht» gefahren sei, habe er «eine gute und mutige Entscheidung im Leben eines jungen Mannes» getroffen.

Danner weiter: «Ich glaube, diese Entscheidungsfindung - was soll das alles, will ich das wirklich -, die ist bei Stroll jetzt angesagt. Es nützt ja nichts, wenn ich nur herumlaufe, grantig bin und schlechte Laune habe.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12