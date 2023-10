Sergio Pérez im Fokus: «Geht in die falsche Richtung»

Für Sergio Pérez verlief der Mexiko-GP desaströs. Der Mexikaner hat Lewis Hamilton im Nacken, und ausgerechnet jetzt läuft es für ihn «in die falsche Richtung», wie Timo Glock analysiert.

Die Situation von Sergio Pérez ist keine einfache. Zwar erhält er die verbale Rückendeckung der Verantwortlichen von Red Bull Racing. Selbst nach dem selbst verschuldeten Aus beim Heim-GP in Mexiko gab es von Motorsportberater Helmut Marko ein Lob für die sonstige Leistung am Rennwochenende.

Doch natürlich ist die Lage alles andere als ideal, weil parallel nun auch Daniel Ricciardo anfängt zu performen. Er wäre eine naheliegende Option, wenn es um einen Ersatz für Pérez geht.

«Für Sergio Perez ist das Worst-Case-Szenario vor heimischem Publikum eingetreten», schrieb der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock in seiner Sky-Kolumne.

Er kritisiert den Mexikaner für den Versuch, in der ersten Kurve außen an Charles Leclerc vorbeizukommen, obwohl drei Autos nebeneinander waren. «Das Manöver hätte vermieden werden können. Er wusste, dass er zu dritt in Kurve eins reingeht. Dann darf er nicht zu früh einlenken, er hat sich da verschätzt», so Glock.

Im Kampf um WM-Platz zwei rückt Lewis Hamilton im Mercedes immer näher. «Im WM-Kampf um Platz zwei hat er nur noch 20 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Ein gutes Resultat in Mexiko hätte Perez Selbstvertrauen gegeben. Jetzt geht es genau in die falsche Richtung», so Glock weiter.

Für Hamilton gilt das Gegenteil, denn der Brite ist gut drauf. «Hamilton hat aktuell einen guten Weg gefunden, mit dem Auto umzugehen. Die Rennpace ist super. Daher wird es jetzt auch doppelt schwer für Perez in den letzten Rennen. Es liegt jetzt auch an seinem Nervenkostüm», so Glock.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12