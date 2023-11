Brasilien-GP im Fernsehen: Sprint-Muffel Verstappen

​Interlagos 2023: Zum zwölften Mal in der Formel 1 wird nach dem Sprintformat gefahren. Ausgerechnet Sprint-Muffel Max Verstappen ist dabei der erfolgreichste Fahrer: sechs Pole-Positions, sechs Siege.

Max Verstappen hat am 7. Oktober 2023 in Katar eine Formel-1-Premiere gezeigt: Er wurde zum ersten Formel-1-Weltmeister, der seinen Titel an einem Sprintsamstag sicherstellte. Dem Niederländer reichte damals Rang 3 hinter den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris, um seinen dritten Titel zu erobern.

Knapp einen Monat später fährt die Formel 1 im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos/São Paulo bereits zum zwölften Mal im umstrittenen Format.

Max Verstappen hat seine Meinung dazu nicht geändert: «Ich finde den klassischen Ablauf als Fahrer einfach spannender. Denn ich kann in der Quali vom Samstag viel mehr aus dem Wagen kitzeln, wenn ich zuvor die Abstimmung in drei Trainings verfeinern konnte.»

«Nach nur einem Training schon in die GP-Quali zu gehen, so wie hier im Sprintformat, das finde ich als Rennfahrer unbefriedigend. Zudem wissen die Fans schon nach dem Sprint, was im Grand Prix auf sie zukommt. Denn die Trends sind schon im kurzen Lauf zu sehen. Für mich verringert das Spannung und Aufregung.»



«Beim klassischen Ablauf wissen die meisten Fans nicht, wie schnell die verschiedenen Piloten im Dauerlauf gewesen sind. Sie sehen das Ergebnis im Abschlusstraining, aber dann kann ein Pilot im WM-Lauf Boden gutmachen oder eben verlieren. Bei einem Sprint hast du das alles nicht.»



Der Red Bull Racing-Star ist dennoch der erfolgreichste Sprinter: Er hat die Hälfte aller Sprint-Pole Positions und der kurzen Rennen für sich entschieden, sechs Poles, sechs Siege.





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12