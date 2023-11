Jenson Button zu Sergio Pérez: Was soll er denn tun?

​Riesen-Enttäuschung bei den Fans von Sergio Pérez: Ihr Held schon in der ersten Kurve out, nach einer Kollision mit dem Ferrari von Charles Leclerc beim Mexiko-GP. Weltmeister Jenson Button nimmt Pérez in Schutz.

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez träumte davon, seinem Heim-GP von Mexiko zu gewinnen, aber schon in der ersten Kurve kam es zu einer Kollision mit dem Ferrari von Charles Leclerc, der Monegasse konnte weitermachen und wurde am Ende Dritter, Pérez musste aufgeben.

Danach sagte «Checo» Pérez: «Ich konnte an der Aussenseite am spätesten bremsen, und ich glaubte wirklich daran, dass ich hier in Führung gehen kann. Rückblickend bist du immer der Superschlaue, und wenn ich nochmals entscheiden könnte, dann würde ich wohl vom Gas gehen und es gegen Charles später nochmals versuchen.»

«Aber ich bin Racer, die Lücke war da, und vor eigenem Publikum willst du nicht zurückstecken, sondern die Führung an dich reissen. In jenem Moment habe ich nur an den Sieg gedacht.»

Charles Leclerc wurde bei der Siegerehrung von wütenden Pérez-Fans ausgebuht und meinte: «Ich war innen eingeklemmt, und irgendwann muss Checo ja auch mal einlenken. Es tut mir sehr leid, dass Pérez aufgeben musste, aber mir ging der Raum aus. Ein Rennzwischenfall, und ich bin nicht erfreut darüber, wie das gekommen ist.»



Formel-1-Weltmeister Jenson Button (43), Stallgefährte von Pérez bei McLaren 2013, nimmt den Mexikaner in Schutz: «Was soll er denn tun? Das ist der klassische Fall in der ersten Kurve, wenn es zu einer Verdichtung kommt, weil einige Fahrer gut gestartet sind und andere nicht. Checo hätte nicht mal vom Gas gehen können, weil hinten ja andere Fahrzeuge kamen. Hätte Pérez wirklich zurückgesteckt, dann hätten ihn andere an der rechten Innenseite sofort attackiert. Das hätte ebenfalls ins Auge gehen können.»



«Drei Autos an einer Stelle, wo mit Ach und Krach zwei durch die Kurve fahren können, das geht halt einfach nicht. Und Charles Leclerc ging in der Mitte der Platz aus. Ich bin überzeugt, dass Checo dachte, Leclerc hätte genügend Raum, sonst hätte er das nicht so versucht.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12