Max Verstappen: «In Brasilien zum 17. Saisonsieg»

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat in Mexiko den eigenen Formel-1-Rekord verbessert und zum 16. Mal in dieser Saison gewonnen. Seine Gegner sollten nicht darauf hoffen, dass sein Durst gestillt ist.

Nach seiner grandiosen Siegesfahrt im Autódromo Hermanos Rodríguez ist der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen gefragt worden, wie die Saison für ihn nach Saisonrekord-Sieg Nummer 16 nun weitergehe.

Der Red Bull Racing-Star grinste: «Natürlich mit Sieg Nummer 17! Nein, ernsthaft – wir dürfen eine wirklich magische Saison erleben. Wir haben beide Titel auf sicher, da können wir ohne Druck viel Freude am Rennsport zeigen. Klar besteht das Ziel darin, weitere Rennen zu gewinnen.»

Darauf wartet er beim Brasilien-GP seit 2019: 2020 konnte das Rennen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, 2021 das heftige Duell mit Lewis Hamilton, samt Berührungen und Strafen, 2022 stand ihm George Russell im anderen Mercedes vor der Sonne.

Max meint: «Wir sind mit viel Selbstvertrauen aus den Rennwochenenden von Texas und Mexiko nach Brasilien geflogen. Es ist ziemlich verrückt, dass wir in diesem Jahr nur eine GP-Niederlage erlitten haben.»



«Aber selbst in dieser Saison, von welcher wir noch lange reden werden, stelle ich im Team kein Nachlassen fest. Jeder arbeitet hochkonzentriert weiter, und ich glaube, das ist die Grundlage unserer Erfolge.»



«Ich weiss es wirklich zu schätzen, wie sich jeder hier reinhängt, um mir uns Checo ein solch tolles Auto hinzustellen. Also werde ich alles daran setzen, einen weiteren Erfolg einzufahren.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12