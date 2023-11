Fred Vasseur, Ferrari: 22 Punkte gegen Mercedes holen

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur will diesen zweiten WM-Schlussrang gegen Mercedes. Dazu müssen die Italiener in den letzen vier Rennen (ein Sprint, drei Grands Prix) 22 Punkte mehr als Mercedes erobern.

Seit der Sommerpause hat Ferrari gegen Mercedes aufgeholt, nach dem Niederlande-GP hatten die Italiener 54 Punkte Rückstand, das sank von Rennen zu Rennen, seit Japan bleibt der Abstand ungefähr konstant.

Aber Ferrari-Teamchef Fred Vasseur rückt von seinem Ziel nicht ab: Er will diesen zweiten Rang im Konstrukteurs-Pokal hinter Red Bull Racing, dazu muss Ferrari gegen Mercedes in vier ausstehenden Rennen 22 Punkte aufholen. Bei Punktegleichheit hätte nach heutigem Stand Ferrari die Nase vorn, dank des Sieges von Carlos Sainz in Singapur.

Fred Vasseur sagt vor dem GP-Wochenende in Brasilien: «An den letzten beiden Rennwochenenden in Austin und Mexiko-Stadt waren wir im Qualifying herausragend, holten beide Male mit Charles die Pole-Position für den Grand Prix und sicherten uns am vergangenen Sonntag die erste Reihe für Ferrari.»

«Aber in den Rennen hat sich gezeigt, dass wir immer noch anfällig sind. Nichtsdestotrotz haben wir zwei Podiumplätze errungen und mehr Punkte als unser direkter Gegner geholt.»

«Im Moment haben wir 22 Punkte Rückstand, es ist keine leichte Aufgabe, vor der wir stehen. Wir werden in Brasilien unser Bestes geben, um den Rückstand weiter zu verringern. Mercedes wird gewiss sehr konkurrenzfähig sein, aber wir müssen uns weiterhin auf unsere eigene Leistung konzentrieren, uns weiterentwickeln und in jedem Bereich besser werden, vor allem was das Reifen-Management und die Rennstrategie angeht. Wir werden nicht nachlassen, bis in Abu Dhabi die Zielflagge fällt.»





Ferrari gegen Mercedes seit der Sommerpause

Nach Niederlande-GP – Mercedes–Ferrari 255:201 Punkte

Italien-GP – 273:228

Singapur-GP – 289:265

Japan-GP – 305:285

Katar-GP – 326:298

USA-GP – 344:322

Mexiko-GP – 371:349





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12