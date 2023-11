Neues Rätsel Racing-Raritäten: Kristallklare Sache

​Bei unserem Rätsel Racing-Raritäten ist ein Pilot zu sehen, der sich meist mit schlechtem Material abmühte. Wenn er ein gutes Auto hatte, fuhr er Spitzenergebnisse ein. Wer ist das? Wo und wann entstand das Foto?

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsporthistorie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com.

Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Die richtige Lösung vom letzten Mal: Rennstallgründer Bruce McLaren 1966 beim Grossen Preis von Mexiko, der legendäre Neuseeländer schied wegen Motorschadens aus.

McLaren feiert dieses Jahr 60 Jahre Firmenbestehen, und ich möchte hier nicht die Karriere des charismatischen Vollblut-Racers erzählen, sondern die kuriose Geschichte, wie Bruce McLaren nach seinem ersten Sieg gar nicht wusste, dass er gewonnen hatte.

Und das kam so.



Zwei Jahre lang schon setzte Bruce McLaren in der Formel 1 Autos mit eigenem Namen ein, doch die Rennwagen wurden von Kinderkrankheiten geplagt – 1966 und 1967 wurde der Neuseeländer jeweils WM-14, ein jämmerliches Ergebnis für den Mann, der 1960 mit 23 Jahren hinter Cooper-Leader Jack Brabahm Gesamtzweiter geworden war.



1968 sollte endlich alles besser werden. Das neue Modell M7A (nach einem Entwurf von Robin Herd, ausgeführt von dessen Nachfolger Gordon Coppuck) wurde im Frühling präsentiert und debütierte am 17. März beim nicht zur WM zählenden Formel-1-Rennen in Brands Hatch, dem Race of Champions.



Die Wagen in Papaya-Orange von Bruce McLaren und Denny Hulme schlugen ein wie ein Blitz – Bruce gewann von der Pole-Position aus.



Tyler Alexander, langjähriger Wegbegleiter von Bruce McLaren, im Januar 2016 verstorben, erinnerte sich: «Ich weiss nicht mehr, was wir nach dem Lauf in Brands an den Autos machen mussten, aber es muss ziemlich aufwändig gewesen sein. Ich weiss jedenfalls noch, dass ich bei der Fahrt zum folgenden Rennen in Silverstone, der BRDC International Trophy, seelig im Rennwagen schlief, während der Lastwagen mit der kostbaren Fracht Richtung Northamptonshire rumpelte.»



In Silverstone lief es noch besser: Doppelsieg, Denny Hulme vor Bruce McLaren.



Zeitsprung nach Spa-Francorchamps, damals vierter Lauf zur Formel-1-WM 1968, Anfang Juni – nach Südafrika, Spanien und Monaco.



Tyler Alexander erzählte weiter: «Denny fuhr stark, dann aber gab es Probleme mit der Halbwelle. Bruce war solide unterwegs, vor allem aber lief sein Wagen standfest, und so fand er sich kurz vor Schluss auf Rang 2 wieder.»



«Zu Beginn der letzten Runde dann helle Aufregung – Leader Jackie Stewart brachte seinen Matra für ein paar Liter Sprit an die Box. Ich zeigte bei McLaren damals die Boxentafeln. In der Runde zuvor hatte Bruce den Mexikaner Pedro Rodríguez im Nacken. Mir blieb keine Zeit, um Bruce ein P1 für Platz 1 auf die Tafel zu stecken, da kam er auch schon angebraust. Ich wies ihm mit dem Zeigefinger auf die Strecke, keine Ahnung, wieso ich das machte, aber mir fiel nichts Besseres ein. Als Bruce über die Ziellinie fuhr, hatte er mit anderen Worten nicht den geringsten Schimmer, dass er in Führung lag.»



Bruce McLaren erinnerte sich später in seiner Kolumne (geschrieben von einem anderen seiner Wegbegleiter, dem Journalisten Eoin Young) an diesen Moment: «Ich zischte über die Linie, dabei winkte ich dem Mann mit der karierten Flagge kurz zu. Dann fuhr ich hinten an der Box durch, um den Wagen beim Renntransporter zu parken. Ich dachte: ‚Okay, Rang 2 in Belgien, gar nicht mal übel.’ Vor allem nicht, weil ich in Spanien ausgefallen war und mir in Monaco einen Dreher geleistet und das Auto zerknüllt hatte. Hinter unserer Box waren so viele Leute, dass ich nicht mehr weiterkam. Ich wunderte mich ein wenig über den Rummel.»



«Der erste Mann, der an meinem Wagen war – Cyril Atkins, ein BRM-Mechaniker. Er faselte etwas von Boxenstopp und Stewart und seinem Piloten Rodríguez, und er seufzte: ‚Was für ein Finale!’ Als er mein reichlich ratloses Gesicht sah, dämmerte ihm langsam etwas. ‚Du bist die Nummer 1’, grinste er. Ich dachte nur – wovon spricht der Kerl? Ich fahre doch mit Startnummer 5. Da brüllte Atkins: ‘Du hast gewonnen, Bruce! Weisst du das denn nicht?’ Ich hatte es wirklich nicht gewusst.»



Nach dem Unfall in Monte Carlo hatte Bruce in den Ardennen das brandneue Chassis No. 3 verwendet. Es war so frisch, dass noch nicht einmal die Zeit geblieben war, das berühmte Kiwi-Logo der Rennwagenfirma oder den Namen des Gründers anzubringen.



Der Vogel ist bis heute auf dem Papaya-Renner zu finden, wenn auch in moderner Form.



Bruce McLaren verlor am 2. Juni 1970 in Goodwood sein Leben, bei einem Test mit dem CanAm-Rennwagen.



Damit zum neuen Rätsel: Ein Fahrer, der es zum Weltmeister bringen sollte, in einer Stadt, die immer wieder mit einem Formel-1-WM-Lauf in Verbindung gebracht wird.



Machen auch Sie mit! Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.