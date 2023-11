Daniel Ricciardo: «Ein anstrengendes Rennen»

Daniel Ricciardo lieferte in Mexiko eine beachtliche Leistung. Der Australier aus dem AlphaTauri Team freut sich nun auf das Wochenende in São Paulo, in das er aber mit Fragezeichen startet, wie er betont.

Für Daniel Ricciardo verlief das Wochenende in Mexiko besser als erwartet, der Formel-1-Rückkehrer durfte den GP auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez von Startplatz 4 in Angriff nehmen und kreuzte die Ziellinie als Siebter. Damit fuhr er sechs wichtige Punkte ein, die sein AlphaTauri-Team in der Konstrukteurswertung zwei Plätze nach vorne rücken liess.

«Das Wochenende in Mexiko war von Anfang bis Ende einfach grossartig und ich war wirklich glücklich mit dem Verlauf. Wir hatten ein gutes Auto und ich habe das Beste daraus gemacht. Ich blieb noch ein paar Tage in Mexiko, bevor ich nach São Paulo gekommen bin», erklärt der 34-jährige Australier rückblickend. Und er betont: «In Mexiko lief es besser als erwartet.»

Entsprechend zuversichtlich blickt der achtfache GP-Sieger auf das anstehende Kräftemessen in São Paulo: «Ich hoffe, dass wir wieder ein Top-10-Auto haben werden.» Gleichzeitig warnt er: «Es ist aber schwer einzuschätzen, wie die Strecke zu unserem Auto passen wird. Ich glaube, ich habe nicht genug Rennen mit diesem Fahrzeug bestritten, um zu wissen, welche Pisten die besten Pflaster für uns sind.»

Über die Strecke in Interlagos sagt Ricciardo: «Interlagos ist eine sehr kurze Strecke, die nicht so viele Kurven umfasst, deshalb musst du am Steuer sicherstellen, dass du alle gut hinbekommst. Denn wenn du einen Fehler machst, kannst du die dabei verlorene Zeit kaum wieder aufholen.»

Der AlphaTauri-Pilot weiss: «Körperlich ist es ein anstrengendes Rennen, vor allem für den Nacken, da wir gegen den Uhrzeigersinn fahren. Du hast das Gefühl, dass du immer nach links lenkst. Ausserdem bietet die Piste wenig Grip, was die Arbeit zusätzlich erschwert. Es ist eine weitere Piste auf einer ungewöhnlichen Höhenlage, aber anders als in Mexiko, wo sich das selbst beim Treppensteigen bemerkbar machte, habe ich es in Brasilien nie wirklich spüren können.»

Und Ricciardo schildert: «Es gibt hier ein paar grossartige Kurven, die offensichtlichen sind die Senna-S-Kurven. Dort kann man überholen. Das Manöver plant man normalerweise schon vorher, und man schaut, was der Vordermann in der vorangegangenen Runde gemacht hat, um zu wissen, ob er eine Lücke lässt oder verteidigen wird.»

Dass nach Austin wieder ein Sprint-Wochenende ansteht, stört den aktuellen WM-Siebzehnten nicht: «Ich bin gespannt, wie es laufen wird, da ich nun sehr viel mehr Vertrauen habe und besser weiss, wie ich das Auto abstimmen muss. Nachdem ich nun zwei Rennen seit meinem Comeback nach der Verletzungspause bestritten haben, freue ich mich auf das Sprint-Wochenende in Interlagos.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12