Sergio Pérez: Mexiko-Tiefschlag abgehakt

Sergio Pérez will in Brasilien wichtige Punkte im Kampf um den zweiten WM-Rang holen

Sergio Pérez wollte bei seinem Heimspiel in Mexiko unbedingt den Sieg erobern, doch der Red Bull Racing-Pilot kam nicht weit. Die bittere Pille ist mittlerweile aber verdaut, wie der aktuelle WM-Zweite klarstellt.

Kürzer hätte das Heimrennen von Sergio Pérez auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez kaum ausfallen können: Bereits in der ersten Rennrunde krachte es, als der Lokalmatador in der ersten Kurve aussen an Charles Leclerc vorbeiziehen wollte. Doch weil da auch noch Max Verstappen neben dem Monegassen war und Pérez früh einlenkte, kam es zur unliebsamen Berührung.

Rückblickend sagt der Red Bull Racing-Pilot über den Crash in der ersten Runde: «Mexiko war ein Tiefschlag für mich.» Im gleichen Atemzug betont er aber auch: «In diesem Sport kommt sowas halt auch vor, und man kann es sich nicht leisten, ständig darüber nachzudenken, was hätte sein können. Ich wollte mein Heimrennen unbedingt gewinnen, aber das habe ich jetzt abgehakt und nun konzentriere ich mich voll und ganz darauf, WM-Zweiter zu bleiben.»

«Wir brauchen in Brasilien ein grossartiges Wochenende», fordert Pérez, und fügt kämpferisch an: «Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, ein gutes Ergebnis einzufahren. Ich fühle mich nun wohler im Auto. Das bedeutet, dass sich die Arbeit, die das Team und ich gemeinsam mit Blick auf die Abstimmung und Performance geleistet haben, auszahlt.»

«Brasilien ist eine ganz andere Herausforderung als Mexiko, aber es ist immer eine tolle Strecke, und wir haben an diesem Wochenende wegen des Sprint-Formats gleich zwei Chancen, in die Punkte zu fahren», macht sich der 33-Jährige Mut. Und er ergänzt: «Obwohl Sprint-Wochenenden eine Herausforderung sind, was die Abstimmung des Fahrzeugs angeht, wollen wir diese Chancen so gut wie möglich nutzen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12