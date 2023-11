Kevin Magnussen: Nach Crash verspätet in Brasilien

​Der Däne Kevin Magnussen im Wechselbad der Gefühle: Vom üblen Crash in Mexiko an jenen Ort, wo ihm 2022 ein Coup gelang – Pole-Position in Brasilien. Der Haas-Fahrer verpasste die Pressekonferenz der FIA.

Die Formel 1 taumelt in atemberaubendem Tempo weiter: Von Austin (Texas) über Mexiko nach Brasilien, drei GP-Wochenenden innerhalb von drei Wochen.

Haas-Fahrer Kevin Magnussen kann von Glück reden, dass er einen schlimmen Unfall im Autódromo Hermanos Rodríguez unbeschadet überstanden hat (Aufhängungsbruch). Nun kehrt nach Interlagos zurück, wo er vor knapp einem Jahr eine sensationelle Leistung gezeigt hat – erste Pole-Position für den Dänen, erste Pole-Position für den Haas-Rennstall.

«Auch nach einer unerwartet guten Leistung wie damals der Pole-Position gehst du sehr schnell zur Tagesordnung über. Aber generell fahre ich gerne in Interlagos, und wenn du solche Erinnerungen hast, dann ist das ein schönes Gefühl.»

Zum üblen Unfall von Mexiko sagte Kevin noch in Mexiko-Stadt: «Schon vor dem Unfall fühlte sich der Wagen links hinten seltsam ab, aber ich konnte mir nicht erklären, was los war. Dann brach die Aufhängung.»

Kurz nach dem Unfall schickte er eine Botschaft an seine Fans: «Aufhängungsbruch links hinten und ab in die Pistenbegrenzung. Meine Hände haben einen Schlag abbekommen, aber mir geht es gut. Danke für alle Nachrichten und Aufmunterungen. Ich erhole mich jetzt ein paar Tage und dann ab nach Brasilien.»



Aber das mit dem Ab nach Brasilien funktionierte nicht so gut: Kevin Magnussen fehlte am Donnerstagmorgen im Fahrerlager der Interlagos-Rennstrecke, und er nahm auch nicht an der traditionellen Pressekonferenz der FIA teil. Mit dem Unfall hat das Fehlen nichts zu tun – sein Flug nach São Paulo wurde angeblich gestrichen. Er soll nun auf dem Weg sein in die Millionenstadt.



Zum dritten Mal in Interlagos nach 2021 und 2022 wird nach dem Sprintformat gefahren. Kevin sagt: «In vier von fünf Einsätzen geht es um etwas, ich mag das.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall



WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12